RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 13 Nisan 2021, Salı

13 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir. Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.

BOĞA
Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir. Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER
Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Kariyer konusunda karşınıza çıkan bazı engeller ilerlemeniz hususunda engel teşkil etse de tecrübe edinip hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.

ASLAN
Evinize yeniliği davet etmek isteyebilirsiniz. Ev veya ofis ortamınızda temizlik ve arınma çalışmaları gerçekleştirmek için uygun bir gün.

BAŞAK
Kararlı olduğunuz taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz. Partnerinizden ilgi bekleyişinizi meşrulaştırabilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi daha anlayışlı, sakin ve dingin hissedebilirsiniz. Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkisel konularda problem yaşayabilirsiniz.

AKREP
Manevi konularda mutlu hissetseniz de maddi konularda motivasyonunuzu bir miktar eksik bulabilirsiniz. Bu süreç geçici olacak.

YAY
Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenme hususunda hevesli olabilirsiniz.

OĞLAK
Geçmiş konulara takılı kalmak ve olayların kötü versiyonlarını gözünüzün önünde canlandırmak bugün vazgeçemediğiniz huyunuz olabilir.

KOVA
Son zamanlarda olaylara bakış açınızı tarafsız tutabilme potansiyeliniz etrafınıza daha çok kişinin çekilmesine neden olabilir.

BALIK
Bugünlerde maddi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.

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