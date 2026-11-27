SON yıllarda sürekli "AB, Türkiye'ye mahkum hale geldi" dedik. Şimdi bu konuda yalnız değilim. Avrupa'dan da aynı sesler yükselmeye başladı. Nasıl mı? Haydi gelin gülümseyerek bir yolculuğa çıkalım.

Türk toplumundan baktığınızda derin değişimi görebiliyorsunuz. Osmanlı döneminde 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa bir model, bir medeniyet standardıydı. Türkiye'nin yetişmek için Avrupa'ya uyum sağlaması gerekiyordu. Bu durum artık Erdoğan iktidarı ile değişti; çünkü Türkiye'nin medeniyet biricikliğine dair yepyeni bir söylemi var; Kendi kendisinin EFENDİSİ olmak, tarihsel köklerinin bulunması, kendisine şartların dikte edilmek zorunda olmaması. Kendi kültürel çekiciliğini ve biricikliğini yeniden kazanmak. Erdoğan yönetiminde başka bir yöne giden Türkiye, kendini İslam dünyasının lideri, bir güç, Orta Doğu'da potansiyel bir hegemon olarak görüyor.

Artık açıkça Avrupa tarafından tanınmayı arzulayan bir ülke değil. Adam katıldığı oturumlarda, yazdığı kitapta aynen bunları söylüyor. Yukarıdaki YENİ Türkiye analizini yapan kişinin adı Dimitar Bechev. O bir Oxford Üniversitesi bünyesindeki Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde bu programın direktörlüğünü yürüten akademisyen. Yazdığı kitabı Oxford Üniversitesi yayınladı.

O kitabın adı "Avrupa Kapışması: ABD, Rusya, Çin ve Türkiye Bölgesel Düzene Meydan Okuyor"du. Avrupa'ya meydan okuyan dört ülke içine Türkiye'yi koyuyordu.1 hafta önce ABD merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Europe'un Brüksel merkezli Avrupa ofisi ve araştırma merkezince düzenlenen oturuma katıldı. Aynı cümleleri kurdu, "Türkler Avrupa'ya meydan okuyor" dedi. Carnigie Europe AB kurumlarına ve karar alıcılara yakın konumuyla Avrupa'nın dış politika, güvenlik, savunma ve küresel konumuna dair analizler üretiyor.

Oxford akademisyeni Bechev'in katıldığı oturumda ortaya şöyle bir tez çıktı; Avrupa Birliği artık kuralları koyan ve küresel düzeni şekillendiren bir aktör olmaktan çıkıp, kendi kıtasında bile jeopolitik rekabete maruz kalan bir yapıya dönüştü.

Artık dörtlü kıskaca alınan bir AB var.

Avrupa liderleri, içeride yükselen popülizm ve kurumsal tıkanıklıklarla boğuşurken; dışarıda öngörülemez ABD, askeri tehdit Rusya, Ekonomik nüfuzlu Çin ile Türkiye'nin oluşturduğu çok katmanlı bir baskı altındadır. "Zirvedeki Avrupa" dönemi artık kapanmıştır. Türkiye AB anlamında ne tam İçeride ne de tam dışarıdadır: Türkiye artık hem NATO müttefiki ve Gümrük Birliği ortağı hem de AB'nin etki alanlarında bağımsız hareket eden bir bölgesel güç.

AB'yi Karadeniz'in güvenliğinden, Akdeniz'e, enerji hatlarına, göçmen politikalarına kadar birçok alanda Türkiye'ye bağımlı ve zorunlu pazarlığa mahkum hale getirdiğimizi sürekli burada dile getirdik. Oxfordlu Bechev de aynı cümleyi kuruyor. Hatta daha da ileri gidip dış politikadaki iddialı duruşumuzdan bahsediyor. Balkanlar, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Kafkasya gibi AB'nin "yakın çevresi" saydığı bölgelerde Brüksel'den bağımsız bir "GÜÇ projeksiyonu" kurduğumuzu söylüyor. "Türkiye bu alanda Avrupa'yı zorluyor. AB ve NATO için vazgeçilmezler ama kendi şartlarını dayattıkları alanlar oluşturdular" diyor.

Balkanlar'da AB'nin tek taraflı belirleyiciliğini kırdığımızı belirtiyor. Beni en çok gülümseten analiz "Washington'ın Avrupa güvenliğine taahhütlerinin sorgulandığı bir konjonktürde, AB'nin kendi savunma kapasitesini inşa etme çabaları, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayii hesaba katılmadan başarıya ulaşamaz" şeklindeki sözlerdi.

Bahsettiğim oturumda finalde ilginç bir sonuca vardılar. AB'nin meydan okuyan Türkiye ve diğer rakip/ ortak güçler karşısında ayakta kalabilmesi için jeopolitik bir aktör gibi hareket etmeyi öğrenmesi gerektiği çağrısı yaptılar. Aksi takdirde Avrupa'nın kendi kıtasındaki düzeni koruma kapasitesini büyük ölçüde kaybedeceğini haykırdılar. Bechev Türkiye'nin meydan okumasını AB ile masaya eşit olarak oturma hamlesi şeklinde tanımlıyor.

"Avrupa'nın onayını ve tanınırlığını arayan bir aday ülke" psikolojisinden çıkarak sahada oyun kurucu bir hegemon devlete dönüştüğümüzü itiraf ediyor. Diyor ki; "Türkiye'nin meydan okuması Avrupa'yı yıkmak değil; Avrupa'nın kendi kıtasında ve yakın çevresinde 'tek kural koyucu merkez' olma iddiasını fiilen sona erdirmesi ve Brüksel'i sert güç ile çıkar pazarlıklarının geçerli olduğu Avrupa sonrası bir dünyaya mecbur bırakmasıdır." Ne diyelim? Maşallah Maşallah!