ABD'DE hayat felç oldu.Netenyahu, Trump'a operasyon çekiyor. Adeta kafasına balyozla vuruyor. ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın gizli kurum içi iletişim ağında büyük aksaklıklar yaşandı. İletişim-operasyon hatları koptu. Bankalara erişim durdu. Sigorta şirketleri milyarlarca dolar kaybetti. App Store, iCloud, Apple Pay'da kesintiler yaşandı. Bu kesintiler, havacılık-altyapı süreçlerini vurdu. Uçak seferleri iptal edildi.Kripto para ağları büyük vurgunlara sahne oldu. Kriz devam ederken, şimdilik bu süreçte ABD'nin 35 milyar dolara yaklaşan bir kayıpta olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamların daha da artacak.

Büyük paniğin yaşandığı ABD'de siber saldırılar gündeme geldi. İran'ı suçlayanlar oldu. Beyazsaray yetkilileri, Bakanlar komisyon önünde hesap verip "Siber saldırı yok, konu teknik arızalardan kaynaklanıyor" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Paniğin büyüyeceğine dair panik yaşayan ve olayı "Teknik arıza" ile örtmeye çalışan bir ABD var şimdi. Aslında son BM toplantısında kürsüye çıkıp çağrı cihazı gösteren ve "Bunu hatırlıyor musunuz?" diye sorarak dünyayı tehdit eden Netenyahu ve İsrail Washington'a operasyon çekiyor. MOSSAD'ın Avrupa'da kurduğu şirket Hizbullah üyelerine çağrı cihazı satıp, patlatmış, çok sayıda kişi öldürülüp, 3 bin kişinin yaralanmasına yol açılmıştı. Netenyahu, o çağrı cihazını BM kürsüsünden gösterip, "Teknoloji ile istediğimizi vurabiliriz. Herkes ayağını denk alsın" mesajı vermişti.

ABD'nin kullandığı teknolojilerin tamamı Yahudi iş adamalarına ait. İsrail şimdi, o şirketleri kullanarak ABD'yi felç ediyor. Trump'ı İran'ı kapsamlı vurması yönünde köşeye sıkıştırıyor ve tehdit ediyor. "Savaş devam ederse hükümette ben de kalır, yolsuzluk davalarından kurtulurum" düşüncesiyle kafayı sıyırmış bir halde can havliyle ABD'yi vuruyor. Bu olaylar yaşanmadan kısa süre önce MOSSAD'ın üst düzey yöneticilerini Washington'a gönderip "İran Trump'a suikast yapacak" diye brifing verdi. Bu pek tutmayınca ABD'nin sistemlerine saldırdı. Beyazsaray bunu biliyor, görüyor ama söyleyemiyor.

Aslında kimse bu konuyu konuşamıyor. Bazıları İsrail ABD'yi vurabilir mi diye sorabilir. Netenyahu gibi bir gözünü karartmış deli olduğu sürece elbette. Zaten bu ilk değil. İran'ı vurdurmak istiyorlarsa bu deliler CIA elbisesi giyip, işi ABD'nin üzerine yıkmak isteyecek kadar manyaklar.

Foreign Policy dergisi 2012 yılında ABD istihbarat yetkililerine ve resmi yazışmalara dayandırarak bir haber yayınladı. O haberde "Mossad ajanları Amerikan doları, ABD pasaportları ve CIA kimlikleri kullanarak İran'daki ayrılıkçı örgütlerle Londra'da temasa geçti. Örgüt üyeleri CIA ajanları ile çalıştıklarını düşünürken, aslında Mossad tarafından İran rejimine karşı suikast ve sabotaj eylemleri düzenlemek üzere eğitilip finanse edildiler." deniyordu.



Olay ortaya çıkınca dönemin ABD Başkanı George Bush yönetiminde büyük kriz yaşandı. 1954'te Mısırlı Yahudilerden devşirilen gizli bir hücre Kahire ve İskenderiye'deki Amerikan merkezlerine ve İngilizlere ait işyerlerine bombalar yerleştirdi. Operasyon ekibinden Philip Natanson, İskenderiye'deki ABD İngiliz hedeflerine giderken cebindeki bombanın erken ateş alması sonucu yakalandı. Şebekenin tamamını çökertildi. Yakalanan 13 kişiden Moshe Marzouk ve Shmuel Azar idam edildi, ikisi sorgu sırasında intihar etti, diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.Cezaevindeki MOSSAD ajanları 1968'de esir takasıyla serbest bırakıldı ve İsrail hükümetince "Devlet Nişanı" ile ödüllendirildi. ABD hedefleri bombalanıp suç Mısırlıların üzerine yıkılacaktı. Olay ortaya çıkınca İsrail'de hükümet bile düştü.



Kahire bir tehdit olmasın diye, İsrail'i kuran İngilizlerin Süveyş kanalından asker çekmesini önlemek için Mısır'daki İngiliz hedeflerini bombalayan bir MOSSAD var karşımızda. 1994'te Londra'da kendi Sinagoglarını ve Yahudi bankalarını bombalayıp İngiliz hükümetini Filistinli mültecilere yönlendiren de MOSSAD'tı. İngiliz iç istihbarat görevlisi Annie Machon o dönemde "Bu bombalar bir İsrail operasyonu. Bunu belgeledik" diye bas bas bağırıyor, İngiliz hükümeti ört bas ediyordu. Şimdi Trump'ın hiç sorun çıkarmadan diz çöküp, Tel Aviv'den gelen emirleri sorgulamadan "Peki" diyerek uygulamasını isteyen Netenyahu delisinin, ABD'deyi felç eden sahte bayrak operasyonlarını izliyoruz. ABD'yi teknoloji silahı ile vurup, İran'ı yerle bir etmeye ve rejimi değiştirmeye zorluyorlar. Kavga büyük, birbirlerini vuruyorlar.