BEKİR HAZAR

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

bir yazar Türkiye'ye geldiğinde Mehter Marşı'nı dinliyor. "" diyor., Tarihte önemli yeri olan isimler de Mehter Marşı'na övgüler yağdırıyor. İşte onlardan bazıları; Ogier Ghiselin de Busbecq:Jean- Baptiste Tavernier:Lady Mary Wortley Montagu: "" Henry George Farmer:" Eugenia Popescu- Judetz: "." David Nicolle: "Bizde ise Batı hayranı ittihatçı kafalar enflasyonu yaşayan muhalefette Mehter'in o muhteşem ritimlerini duyduğunda sırtını dönerek protesto eden CHP'liler var.Mehter Marşı söyleyen çocukları törende durduracak kadar ecdad düşmanı zavallı eğitimciler zıpçıktı gibi fırlıyor aramızdan.Ecdadı ve ona ait olan hiçbir şeyi sevmez bu kafalar. CHP lideri Özgür Özel de bunları savunmaya kalkar." diyerek sırt dönen CHP'lileri komik sözlerle savunmaya kalktı. Mehtere sırtını dönen CHP il Başkanı ise önce "dedi. Yani kendisini "" diye savunmaya kalkan komik liderini açığa düşürerek hem de.Ardından gelen tepkiler üzerine "" diyerek kıvırmaya başladı.Bu kafalar "" diye hava atarlar. Halbuki ikisi de Mehter'den etkilenen ve övgüler yağdıran ünlü isimdir.Avusturyalı Mozart "." der.Alman Beethoven ise "." diyerek övgüler yağdırır. İkisi de Mehter'in vurmalı çalgılarını gururla kullanmıştır. Mozart Mehter'den etkilenerek "" eserler yazdı. En bilinen örnek ""dır. Bethoven ise Mehter etkisini orkestraya daha açık şekilde kattı. Örnek eseri "" 'tir.İçinde "" vardır. Zil, büyük davul, üçgen gibi Türk enstrümanlarını kullanmıştır. "" temalı eserin içinde Mehter'le dizayn edilmiş "" bölümü vardır.Tüm akademisyenler, araştırmacılar, tarihçiler Batı'da senfoni orkestralarına zil, davul gibi vurmalı çalgılar Mehter'den esinlenerek girmiştir diyor. Bizim CHP kafası koskoca anlı-şanlı Mehter'i saray özentisi noktasına sığdıracak, sırtını dönüyor, hayranı olduğu ve dinlediği Mozart ve Beethoven'ın kemiklerini sızlatıyor. Tüm yerliyabancı tarihçiler ve akademisyenler "" diye göklere çıkarıyor. Bizim Batı hayranı ittihatçı kafalar sırtını dönüyor.Bugün bu topraklarda, dört tarafımız ateş çemberi olduğu halde huzur içinde yaşıyorsak bunu Mehter marşı önünde coşup "h" diyerek koşan ve bu uğurda canını veren şehitlerimiz, ecdadımıza borçluyuz. Mehter'e "Saray özentisi" demek onunla ölüme seve seve koşan şehitlerimize hakarettir. Bizlere bu toprakları armağan edenlere düşman olan bir güruh her fırsatta ecdadı kötülemekte, sırtını dönmektedir.Bunlar her yapılana, köprüye, otobanlara, arabalara Milli ve Yerli olan her şeye karşı çıkan, Savunma Sanayiimize dünya alkış tutarken onunla bile dalga geçecek gücü kendinde gören, "" bile diyen sırtı döndürülmüş ittihatçı yani "" kirle yıkanmış kafalardır. Bütün dünya "" diye bağırdıkları SİHA ve savaş uçaklarımızın peşinde. Buna rağmen hiç utanmazlar. Yine de zart zurt konuşurlar.Yüzleri asla morarmaz, MOR olmaz.Hatırlatsan Mo'ZART takılırlar. O yüzden bunlara ZART demek lazım.