BEKİR HAZAR

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Herifin ağzından salyalar akıyor. Türkiye'nin dış politika ve diplomasideki muazzam hamlelerİ onu kudurttu.. Yıllardır Türkiye'de darbe yapılmasını istedi. Obama'ya dahi Erdoğan'ı indirin diye çağrılar yaptı. "" diye bağırdı. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere alkış tuttu. Örgüt liderine övgüler yağdırdı. PKK'ya sınırsız destek verdi, Türkiye'nin parçalanmasını dört gözle bekledi. Türk SİHA'larının ABD için bile tehdit olduğunu öne sürüp "" diyecek kadar manyaklaştı.Washington'da yüksek gökdelenlerden birinde, hangi ülkenin nasıl parçalanması gerektiği konusunda toplantılar yapılan bir merkez var. American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yeri. İsrail'in finanse ettiği, Tel-Aviv çıkarlarını korumak için çırpınan bu kurumda çalışıyor bizim bahsettiğimiz kudurmuş herif. Yıllardır Erdoğan darbeyle gidecek diye avuç ovuşturuyordu. Ona göre sağlam kaynakları vardı. O kaynaklar aslında o gökdelende bir alt katta bizim bu heriften emir alan FETÖ karargahı Rumi Forumu adlı kurumdu. 15 Temmuz'da inanın yeryüzünde en büyük sinir krizlerini geçirip başını duvarlara vuran bu kudurmuş heriftir. Üst kattan yönettiği darbe girişimi başarısız olunca o gökdelenden kendini aşağıya atmayı bile düşünmüştür bu manyak. Onun adı Michael Rubin.İsrail'in maşası, Siyonizmin kuklası ve tetikçisi. Onu aldılar beş gün önce ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşturdular. ABD'ye Türkiye'nin içişlerine müdahale çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk kurumlarını küstah sözlerle hedef aldı. Herif öyle ileri gitti ki, Washington'a "" diye çağrı yaptı. Michael gerçekten kafayı sıyırmış ve çıldırma noktasına gelmişti. "" diye bağırıyordu okyanus ötesinden. Kesin yakında deli gömleği giyecekti bu şizofren FETÖCÜ- Siyonist Michael.Türkiye'deki Yahudilerin güvende olmadığını ve derhal ayrılmaları gerektiğini bile söyledi. Şizofren Michael'a en güzel cevabı Türk Yahudi Cemaati Başkanı İsak İbrahimzadeh X hesabından verdi. "" dedi. Türk Yahudi toplumunun yayın organı olan Şalom Gazetesi köşe yazarı İris Cibre ise Michael'a fena daldı." diye.Gelelim ana meseleye... Michael neden böyle kafayı yedi? Cevabı, göbekten bağlı olduğu İsrail'den geliyor. Sürekli gazeteler "" diye yazıyor. Son olarak Tımes of Israel yazarı Shay Gal, "" diye yazdı. İsrail'in Haaretz gazetesinde de "" diye çığlık atan makale yazıldı. Şizofren Michael, patronlarının bu düşüncelerini biliyor, maaş aldığı Siyonist merkezler önünde yıllardır söylediklerinin tam tersi GÜÇLÜ bir TÜRKİYE ile karşılaştıkça, darbe çağrılarının ve organizasyonlarının çöp olduğunu gördükçe kafasındaki teller kopuyor sürekli. Kendisi de çöp oluyor. O yüzden keçileri kaçırıyor, kudurmuş gibi saldırıyor zavallı ahmak...