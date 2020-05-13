İşyerinde köpek ısırırsa iş kazası sayılır mı?
Yaşadığım bu olay iş kazası sayılır mı?
5510 sayılı Kanun'a göre; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır.
Olayın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaz, işyerinde gerçekleşmiş olması, iş kazası sayılması için yeterlidir.
Bu durumda işyerinin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Kanuna göre işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır.
Bu nedenle SGK 2016/21 sayılı Genelgesi'ne göre; sigortalıların işyeri sayılan yerlerde; avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazaları iş kazası olarak kabul etmektedir.
Dolayısıyla maruz kaldığınız olay; olayın işyeri bahçesinde meydana gelmesi ve bahçenin işyerinden sayılması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi bir sigortalı olmanız, olay sonucunda bedenen zarar görmüş olmanız ve bu zarar ile köpek saldırısı arasında bir illiyet bağının bulunması yani zararın köpek saldırısı nedeniyle doğmuş olması nedeniyle iş kazası sayılır.
Bu nedenle, iş kazasına bağlı olarak sağlanan geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ve koşulları oluşmuşsa sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gibi haklardan yararlanmanız mümkündür.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat! 12 Mayıs 2020, Salı ■ 3 ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. Ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devretti...
- Evlenme ödeneği 07 Mayıs 2020, Perşembe Rahmetli babamdan dolayı ölüm aylığı alıyordum. 2018 yılı Kasım ayında evlendim ve bu nedenle aylığım kesildi ve...
- Eşiyle birlikte çalışanlar dikkat! 06 Mayıs 2020, Çarşamba ■ Kendime ait bir bakkal dükkanı işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir...
- Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu 02 Mayıs 2020, Cumartesi İşyerinde tek tip elbise giymek zorunda bırakılıyoruz. İşverenin bu şekilde dayatma yapması doğru mudur? Giyeceğimiz...
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir 30 Nisan 2020, Perşembe ■ İşyerinde fazla mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkartılmakla...
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat!
- Evlenme ödeneği
- Eşiyle birlikte çalışanlar dikkat!
- Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir
- İhbar tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler
- Ölen kişinin prim borcu
- Aile içi şiddet gören eşler dikkat!
- Emekli olunacak yaşın tespiti
- 1 günlük gecikme 1 aylık maaşa sebep olabilir