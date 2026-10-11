ALİ ŞERBETÇİ

Özel bir firmada çalışıyorum. Tüm personel iki haftada bir gün hafta tatili yapıyor. Günde 8 saatten fazla çalışıyoruz. Maaşlarımız gecikmeden yatıyor ama mesailerimizi çok karışık ödüyorlar. Çalışma saatleri hep aynı ama aldığımız maaş değişiyor. Mesailer nasıl ödenmeli? Hafta tatili ile mesai arasında fark var mı?

İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir.

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir. Yıllık izinin de kullandırılması gerekir.

Eğer işveren kanuni bu hakları kullandırmıyorsa veya ödemiyorsa yargıya başvurma hakkınız vardır. Bunun için fazla mesai yaptığınıza ve hafta tatilinde çalıştığınıza ilişkin kanıtlarınızın ve şahitlerinizin olması gerekir. Yıllık izin kullandığınızı ise işverenin ispat etmesi gerekir.

İş Kanunu'na göre zamanaşımı kaç yıl içinde dolar? Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu?

Zaman aşımı 5 yıldır. Ücretlerdeki zaman aşımı ücreti hak ettiğiniz tarihten itibaren başlamaktadır. Tazminatlarda ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar. Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye İş Kanunu'na göre 20 gün izin verilir.

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir. İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır. Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunların da ödenmesi gerekir.

Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Başka bir kesinti yapılmaz.