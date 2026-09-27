ALİ ŞERBETÇİ

Emekliyim. İşveren beni işten çıkarttı. Kıdem tazminatım ödendi. Ancak ihbar tazminatımı verilmedi. "Senin ihbar tazminatı hakkın yok" denildi. Bu doğru mu?

İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.

Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır.

Sigorta olmadan önce 3 doğum yaptım. Bunlara göre doğum borçlanmaları yapabilir miyim? Bana ne önerirsiniz?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır. Bunların en başında geleni de doğum tarihlerinden önce sigorta girişinin yapılmış olmasıdır. Verdiğiniz bilgilere göre sizin borçlanma hakkınız yok. Doğumlardan önce staj girişiniz olsaydı, bu durumda da borçlanma yapabilirdiniz.

Ben doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim?

Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirilmesi sonucunda maluliyet aylığına bağlanabilmektedir. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz.

Siz doğuştan engel veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.