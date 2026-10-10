ALİ ŞERBETÇİ

İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım?

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği anlamına gelmemektedir.

İşçinin İş Kanunu'nda yazılı şartları sağlayarak yargıya başvurması sonucu sürecin işçi lehine sonuçlanması halinde fesih geçersiz sayılarak, işçi işe geri dönmek için işverene başvurabilecektir.

Bunun için bazı koşullar vardır. Öncelikle işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşçinin çalıştığı iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. Ayrıca işçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması şart. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşçinin işten çıkartıldığı an ile kendisine tebliğ edildiği tarih farklı olduğu takdirde feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde yargıya başvurması gerekmektedir. İşe iade davasından önce arabulucuya başvurulmalı.

Bir firmada satış sorumlusu olarak çalışıyorum. İş yeri tarafından tarafıma tahsis edilen araba ile firmaya ait malların satışını yapıyorum. Sözleşmemde, olabilecek trafik cezalarının arabayı kullanan tarafından ödeneceğine, yıl içinde 5 trafik cezası kesilmesi halinde işverenin istemesi halinde tazminatsız işten çıkartılabileceğimi kabul ettiğime dair madde var. Bunu da iş bulmak için imzaladım. Bu sözleşmenin yaptırımı var mı?

İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sizin şahsi bir hatanızdan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar size rucu edilir. Ancak bu gerekçe ile işveren sizi tazminatsız işten çıkartamaz. Ama sürekli hata yapıyor iseniz ve bu durum da yaptığınız işi etkiliyor ise bu konuda yazılı olarak uyarıldığınız halde hata yapmaya devam ediyorsanız işveren haklı nedenle sizi işten çıkartabilir. Bu durumda da yine tazminat ödemez.