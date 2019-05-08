Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu
İş Kanunu'na göre, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. İşyerinin özelliğinden dolayı belli bir kıyafet giyme zorunluluğu kuralı varsa buna herkes uymak zorundadır. Bu dayatma olarak kabul edilmez. Ancak kıyafeti işveren verir, bunun ücretini ödemek zorunda değilsiniz.
Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler ve SGK primim asgari ücretten yatırılıyor. Maaşımın bir kısmını elden alıyorum. Şirket yazışmalarım, imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor fakat şirketin tek çalışanıyım. Bu sebepten işten çıkmayı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? K.C.
İş Kanunu'na göre; işçi tarafından iş sözleşmesi II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir.
Hukukun genel prensibi gereğince bir iddiada bulunan tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz. İşveren tazminatınızı ödemez ise arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almazsanız dava hakkınız var.
3 yıldır bir otelde çalışıyorum. Hep yılı doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. 1 saat fazla çalışmadım diye işten attılar.
Haklarım ve alacaklarım nedir?
İşyerinde 1 yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır.
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