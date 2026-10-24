ALİ ŞERBETÇİ

İşe giriş tarihim 15.09.2002. Emeklilik tarihim nedir? 3600 gün ile emekli olabilir miyim?

3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.

Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.

Üç yıllık sözleşmeyle bir firmada işe başladım. İki yılım dolunca daha bir yıllık sözleşmem varken yani sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istediler. Tazminatımı almak için hangi yolları izlemem gerekiyor? Bana yardımcı olursanız sevinirim.

Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi feshediyor ise işten ayrılma tarihinizle sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. Siz kendiniz ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. İş sözleşmeniz sona erince yargı yoluyla alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

Ben eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun emekli maaşını alabilir miyim?

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.

Eşim çalışmıyor ev hanımı. Evlenmeden önce hiçbir işte çalışmamış. Bu nedenle sigortası da yok. Kendisini isteğe bağlı sigortalı yapmak istiyorum. İsteğe bağlı sigortalı yapmamda sakınca var mı? Bağ-Kur'lu olarak başlayıp ilerde son 3.5 yılı SSK'lı olarak ödeyip SSK'dan emekli edebilir miyim?

Çalışma imkanı olmayanlar için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olanlar Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmektedir. Emekli olurken de Bağ-Kur emeklilik şartlarından emekli olunmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İsteğe bağlıların emeklilik imkanı ve sağlıktan faydalanma imkanı bulunmaktadır. Ancak prim gün sayısının tamamlanmasına 1260 gün yani 3.5 yıl kala 4/a (SSK) kapsamında çalışınca SSK'dan emekli olunamıyor.

Çünkü 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanların emekli olacakları kurumun tespitinde son 3.5 yılın hangi kapsamda prim ödendiğine bakılmayacak, çalışma hayatı boyunca hangi kapsamda en çok prim ödendiğine bakılacaktır.

Bu nedenle eşinizi SSK kapsamında emekli yapmak istiyorsanız 1260 gün (3.5 yıl) şartına değil, en fazla çalışma süresi olarak SSK'lı çalışmış olmasına dikkat etmelisiniz.