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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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Devamlı ödenen primler tazminatı artırır

Eklenme Tarihi 25 Ekim 2026

Kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır, hangileri alınmaz?

Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir.

Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir.

Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.

Sağlık sorunları sebebiyle işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak feshedebilir ve tazminat talep edebilir.

Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini feshederse tazminat talep edemez. Sizin sağlık sorunlarınız yukarıda belirttiğim şartlar dahilinde ise ancak tazminat talep edebilirsiniz.

İş yerimizde çalışan bir sigortalı için yanlışlıkla İşten Ayrılış Bildirgesi verilmiş, hizmetleri de 30 gün üzerinden bildirilmiş. Bu durumu 3 ay sonra fark ettim. Bu hatayı nasıl düzeltebilirim?

Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibarıyla 10 günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz.

Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir. Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz. Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, İşten Ayrılış Bildirgesi'nin iptal edilip edilmeyeceğine gerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verirler.

Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir. Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucunca göre Kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.

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