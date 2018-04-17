Dedikodu yapan tazminatsız atılır
İşyerinde fazla dedikodu yapmak çalışanların tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına neden olabilir. İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde.
Bu nedenle çalışanların düzeni bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir.
Bir firmada sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem yılbaşında doluyor. Ancak firma Kasım ayına kadar işten çıkmamı söylüyor.
Bana yazılı herhangi bir tebligat yapılmadı. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi?
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İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmak için, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır. Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş yada erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...364565 Nolu SMS
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliğimi 6 ay yaptım ve ödemedim. Ne zaman emekli olurum? 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Temmuz 2020 yılında 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 tarihi olacaktır.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Dedikodu yapan tazminatsız atılır
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