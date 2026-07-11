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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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Dul ve yetim aylığı alanlar dikkat!

Eklenme Tarihi 11 Temmuz 2026

Eşimden dolayı SSK'dan malul dul ve yetim aylığı almaktayım. İşe girmem halinde aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

İş kazası için hangi şartlar aranıyor? Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aranılan şartlar neler? Bir işçi kaza geçirirse ne kadar süre içinde bildirmesi gerekiyor?

Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması,
Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın Kanunun 13'üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.
Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, kuruma da kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi şart.

Memurlar bilirkişilik yapabilir mi? Bilirkişilik ücreti alabilir mi?

Devlet memurlarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir olunan bilirkişi ücretlerini almaları mümkün bulunmakta.

Emekli olmam için yaşı bekliyorum. Yaşımı tamamlamak için 2.5 yılım var. Mahkemeyle yaşımı büyütsem erken emekli olabilir miyim?

Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.

EMZİRME ÖDENEĞİNİ KİMLER ALIR?

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmekte. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenmekte.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödemedir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmemekte.

Bir firmada şoför olarak çalışıyorum, tüm trafik cezaları bizden tahsil ediyor. Bu yasal mı?
Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır.
Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.

Yasal Uyarı:

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