ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Eşi vefat edene çift maaş imkanı

Eklenme Tarihi 26 Nisan 2026
Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı alıyor.
Annemin işe girerek sigortalı çalışmasından durumunda aldığı aylık kesilir mi?

Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez, sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın yüzde 75'i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50'ye düşecektir. Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine yüzde 50'dir ve işe girmesinde herhangi bir düşüm yaşamayacaktır.

Çalışanlarımızın biri sürekli devamsızlık yapıyor.
Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir?

İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendi işverene, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle kıdem tazminatı ödemeksizin derhal fesih imkânı vermektedir. Buna göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi derhal ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilebilmektedir.

Özel bir şirkette çalışıyoruz.
İki aylık maaşımız içeride. İşten ayrılsak tazminat alabilir miyiz?

İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçinin, bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya iş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.
İstanbul TOKİ kura çekimi: 100 bin aile ev sahibi! Canlı takip ekranı
MİT’ten zehir tacirlerine bölgesel darbe
Taciz suçunu çocuklarına attılar
Gaziantep’in ardından şimdi de Denizli!
Müzdat Gezen'in son vukuatı