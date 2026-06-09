Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde banka kanalları üzerinden işlem yapabilecek. Bu modelle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, il ve proje bazında satışa sunulan daireleri takip etmesi gerekecek.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; kampanya kapsamındaki satışlar Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurularda ikametgah, gelir, ön başvuruve kura şartı aranmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için temel şartlar, kişinin evinin bulunmaması ve 18 yaşın üzerinde olması şeklinde açıklandı. Kurasız satış modeli uygulanacak Açık satış kampanyasında klasik kura süreci işletilmeyecek.

PEŞİN ALIMDA % 25 İNDIRİM

Kampanyada farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.Yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak.

Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.

HANGI İLLERDE YAPILACAK?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. İşte en fazla satışın yapılacağı il ve ilçeler...