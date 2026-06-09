TOKİ kurasız ev başvurusu nasıl yapılır? 64 il 20 bin konut fiyatları
64 ilde TOKİ’nin satacağı 20 bin konut için vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını hazırladık. Başvuru yapmak için evli olmak gerekmiyor. Her aileden bir kişi kampanyaya katılabiliyor. Konutta oturma zorunluluğu yok. Dileyen aldıktan sonra kiraya verebilir. Satış ise tapuyu almadan yapılamıyor.
Hızlı Özet Göster
- TOKİ 64 ilde orta gelirli vatandaşlar için 20 bin konutu 15-17 Haziran tarihleri arasında kurasız açık satışa çıkaracak.
- Başvurularda ikamet, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak, temel şartlar 18 yaş üzeri olmak ve evi bulunmamak olarak belirlendi.
- Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak, peşin satış fiyatları 2,1 milyon lira ile 6,2 milyon lira arasında değişecek.
- En fazla konut Bursa'da 2190, Ankara'da 2062, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 adet satışa sunulacak.
- Satış işlemleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacak, borç bitene kadar devir ve satış yasağı bulunacak.
TOKİ'nin orta gelirli vatandaşlar için 64 ilde yapacağı 20 bin kurasız konut satışında vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları belli oldu. Satışa çıkarılacak konutlar, kura şartı olmadan alıcılarla buluşacak. Kampanya kapsamında başvuru ve satış işlemleri 15-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İşte merak edilenler...
Farklı bir ilden konut alınabiliyor mu? Ankarada oturan vatandaş Afyon'dan alabiliyor mu, il ikamet şartı var mı?
Kampanya kapsamında ikamet şartı aranmıyor.
Konutta oturma zorunluluğu var mı? Kiraya verilebilir mi?
Oturma zorunluluğu yok. Kampanyadan yararlanarak konut alan vatandaşlar konutları kiraya verebilecek.
Başvuru yapmak için evli olmak şart mı?
Hayır gerekmiyor.
Aynı aileden birden fazla kişi başvurabilir mi?
Her aileden bir kişi kampanyaya başvurabilir.
Memleketimizden uzakta çalışıyoruz. Memleketimizdeki TOKİ satışına katılmak için o ildeki bankaya mı gitmek gerekiyor?
Satış işlemleri projeye göre Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.
Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapabilir mi?
Maalesef. Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Tapuyu aldıktan sonra satabilir miyim?
Evet satılabilir.
Devir yasağı var mı?
Evet, kampanya kapsamında borç bitene kadar devir ve satış yasağı bulunuyor. Sözleşme imzalayan hak sahipleri, borçlarını tamamen kapatıp mülkiyet tapusunu alana kadar evi başka birine devredemez veya satamaz.
Konutlar ilk gelen daire esasına göre mi satılıyor?
Satış işlemleri başvuru önceliğine göre yapılacak.
Oğlum için almak istiyoruz fakat çalışmıyor. Bordro isteniyor mu?
Açık satışlarda gelir koşulu aranmıyor.
SATIŞLAR HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; kampanya kapsamındaki satışlar Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurularda ikametgah, gelir, ön başvuruve kura şartı aranmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için temel şartlar, kişinin evinin bulunmaması ve 18 yaşın üzerinde olması şeklinde açıklandı. Kurasız satış modeli uygulanacak Açık satış kampanyasında klasik kura süreci işletilmeyecek.
Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde banka kanalları üzerinden işlem yapabilecek. Bu modelle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, il ve proje bazında satışa sunulan daireleri takip etmesi gerekecek.
PEŞİN ALIMDA % 25 İNDIRİM
Kampanyada farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.Yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak.
Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.
HANGI İLLERDE YAPILACAK?
En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. İşte en fazla satışın yapılacağı il ve ilçeler...
ANKARA TOKİ PROJE LİSTESİ
Ankara'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayaş'ta 86, Çamlıdere'de 36, Çubuk'ta 40, Güdül'de 3, Haymana'da 4 ve Kızılcahamam'da 19 konut satışa çıkarılacak. Başkentin en fazla konut ayrılan ilçeleri arasında ise Mamak ve Sincan. Mamak'ta farklı etaplarda toplam 1.330 konut satışa sunulurken, Sincan ilçesindeki projelerde toplam 574 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Ankara genelinde toplam 2.062 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.
BURSA TOKİ PROJE LİSTESİ
Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Büyükorhan'da 45, Gemlik'te 37, Gürsu'da 96, Harmancık'ta 23 ve İnegöl'de 125 konut satışa çıkarılacak. Karacabey ilçesinde beş ayrı projede toplam 1.383 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Mustafakemalpaşa'daki iki projede toplam 79 konut satışa sunulurken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede toplam 320 konut yer alıyor. Orhaneli ilçesinde 52, Yenişehir ilçesinde ise 40 konut satışa çıkarılacak.
HATAY TOKİ PROJE LİSTESİ
Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
KAHRAMANMARAŞ TOKİ PROJE LİSTESİ
Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Afşin ve Elbistan ilçelerinde yer alıyor. Afşin ilçesindeki projede toplam 265 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Elbistan ilçesinde ise farklı etaplarda hayata geçirilen sekiz ayrı projede toplam 808 konut satışa sunulacak. Böylece Kahramanmaraş genelinde toplam 1.073 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında
vatandaşların başvurusuna açılacak.
MALATYA TOKİ PROJE LİSTESİ
Malatya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutların tamamı Yeşilyurt ilçesinde yer alıyor. Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesi'nde hayata geçirilen yedi ayrı projede toplam 1.000 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Malatya genelinde toplam 1.000 konut kurasız satışa sunulacak.
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