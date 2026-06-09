TTK kura çekimi sonuçları 2026: Zonguldak, Bartın 262 işçi alımı asil yedek aday listesi

SAĞLIK KONTROLLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Özellikle yeraltı madenciliği kadrolarında sağlık şartları büyük önem taşıyor.

Adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınmış ve "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu isteniyor.

Geçmiş yıllardaki alımlarda bazı adayların sağlık değerlendirmeleri nedeniyle elendiği biliniyor. Değerlendirmelerde öne çıkan başlıca kriterler şunlar:

Solunum sistemi rahatsızlıkları

İşitme kayıpları

İleri derece renk körlüğü

Omurga ve iskelet sistemi sorunları

Sağlık şartlarını karşılamayan adayların yerine yedek listeden yeni çağrılar yapılabiliyor.

KADRO SAYISININ DÖRT KATI YEDEK BELİRLENECEK

TTK'nın uyguladığı alım prosedürü kapsamında yalnızca asil adaylar değil, açık kadro sayısının dört katı kadar yedek aday da belirleniyor.

Bu yöntem, sağlık kontrolleri ve belge incelemeleri sırasında oluşabilecek boş kadroların hızlı şekilde doldurulmasını amaçlıyor. Böylece işe alım sürecinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, özellikle yedek listenin üst sıralarında yer alan adayların evraklarını hazır tutmaları ve kurumun duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BİNLERCE ADAY SONUÇLARI BEKLİYOR

262 kişilik daimi işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gözler şimdi açıklanacak isim listelerine çevrildi.

Asil ve yedek adayların ilan edilmesiyle birlikte sağlık kontrolleri, evrak teslimi ve diğer değerlendirme aşamalarını kapsayan yeni süreç başlayacak. Kurumun, sonuçlarla birlikte sonraki aşamalara ilişkin takvimi de kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Memur