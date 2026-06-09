TTK kura çekimi sonuçları 2026: Zonguldak, Bartın 262 işçi alımı asil yedek aday listesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilecek 262 daimi işçi için kura çekimi elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Zonguldak'tan 242, Bartın'dan 20 işçinin alınacağı kura çekimi sonrası gözler nihai isim listesine çevrildi. TTK kura sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.
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- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere 262 daimi işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirdi.
- Kura çekimi Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde noter huzurunda ve elektronik ortamda yapıldı.
- Zonguldak'ta 242, Bartın Amasra Müessesesi'nde ise 20 işçi istihdam edilecek.
- Kura sonuçları TTK'nın resmi internet sitesi ve Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü ilan panolarında duyurulacak.
- Sağlık muayenesi ve evrak teslimi gibi aşamalar sonrası asil ve yedek listelerden adaylar çağrılacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 262 daimi işçi alımı kapsamında gerçekleştirdiği kura çekimi, binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Zonguldak ve Bartın'daki işletmelerde istihdam edilmek üzere alınacak işçiler için noter huzurunda başlayan kura sürecinin ardından gözler sonuç listelerine çevrildi.
Başvuruların 11-15 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmasının ardından adaylar için en kritik aşamalardan biri olan kura çekimi süreci başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte işe alım takviminin yeni aşaması da netlik kazanacak.
KURA ÇEKİMİ NOTER GÖZETİMİNDE YAPILIYOR
TTK'nın yayımladığı takvime göre 262 daimi işçi alımına ilişkin kura çekimi 9 Haziran Salı günü saat 10.00'da başladı.
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda ve elektronik ortamda yapılıyor. Kura ile yerüstü ve yeraltı işyerlerinde görev yapacak adaylar belirleniyor.
Çekiliş işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların sisteme aktarılması ve ilan edilmesi bekleniyor.
ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN 262 KİŞİLİK KONTENJAN
TTK'nın işçi alımı kapsamında belirlediği kontenjan dağılımı şu şekilde:
Zonguldak: 242 daimi işçi
Bartın Amasra Müessesesi: 20 daimi işçi
SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?
Kura sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar asil ve yedek listelere çeşitli kanallar üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçların yayımlanması beklenen platformlar şöyle:
- TTK resmi internet sitesi duyurular bölümü
- PDF formatında paylaşılacak asil ve yedek aday listeleri
- T.C. kimlik numarasıyla yapılabilecek bireysel sorgulama ekranları
- Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü ilan panoları
Yetkililer, sonuçların açıklanacağı süreçte yoğunluk nedeniyle internet sitesinde erişim sorunları yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
YEDEK LİSTEYE GİRENLER İÇİN SÜREÇ BİTMİYOR
TTK işçi alımlarında kura sonucunda asil listede yer almak doğrudan işe başlama anlamına gelmiyor.
Kura sonrası adaylar sağlık muayenesi, evrak teslimi ve çeşitli değerlendirme aşamalarından geçiriliyor. Bu süreçlerde şartları karşılamayan veya hakkından vazgeçen adayların yerine yedek listeden çağrı yapılıyor.
Bu nedenle yedek adaylar için de süreç önemini koruyor.
SAĞLIK KONTROLLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Özellikle yeraltı madenciliği kadrolarında sağlık şartları büyük önem taşıyor.
Adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınmış ve "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu isteniyor.
Geçmiş yıllardaki alımlarda bazı adayların sağlık değerlendirmeleri nedeniyle elendiği biliniyor. Değerlendirmelerde öne çıkan başlıca kriterler şunlar:
- Solunum sistemi rahatsızlıkları
- İşitme kayıpları
- İleri derece renk körlüğü
- Omurga ve iskelet sistemi sorunları
Sağlık şartlarını karşılamayan adayların yerine yedek listeden yeni çağrılar yapılabiliyor.
KADRO SAYISININ DÖRT KATI YEDEK BELİRLENECEK
TTK'nın uyguladığı alım prosedürü kapsamında yalnızca asil adaylar değil, açık kadro sayısının dört katı kadar yedek aday da belirleniyor.
Bu yöntem, sağlık kontrolleri ve belge incelemeleri sırasında oluşabilecek boş kadroların hızlı şekilde doldurulmasını amaçlıyor. Böylece işe alım sürecinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.
Uzmanlar, özellikle yedek listenin üst sıralarında yer alan adayların evraklarını hazır tutmaları ve kurumun duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
BİNLERCE ADAY SONUÇLARI BEKLİYOR
262 kişilik daimi işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gözler şimdi açıklanacak isim listelerine çevrildi.
Asil ve yedek adayların ilan edilmesiyle birlikte sağlık kontrolleri, evrak teslimi ve diğer değerlendirme aşamalarını kapsayan yeni süreç başlayacak. Kurumun, sonuçlarla birlikte sonraki aşamalara ilişkin takvimi de kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.