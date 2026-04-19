ALİ ŞERBETÇİ

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında, bir işyerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret İŞKUR tarafından ödenmektedir.Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilir. Böyle olunca, kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez. Sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise Devletin SGK primi ve Vergi kaybına işverenlikçe sebebiyet verildiği için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya ihbarda bulunabilirsiniz.TAZMİNAT ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler.Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.