ALİ ŞERBETÇİ

Eklenme Tarihi 19 Nisan 2026
Geçen yıl bir işyerine İŞKUR tarafından üç aylık süreyle başlatılarak çalışmaya başladım.
Devamında aynı işyerinde çalışmaya devam ettim.

Geçen hafta çıkışımı verdiler. Tazminata hak kazanabilmem için gereken bir yıllık süreye İŞKUR'un süresi dahil mi? Bu süre ile beraber tam 13 ay çalışmış oldum. İşverenin bana tazminat ödemesi gerekir mi? Ayrıca ben 7 bin lira maaş alıyordum, sigortam asgari ücret üzerinden gösteriliyordu.

Arta kalan ücreti elden aldım. Bu şekilde de herhangi bir hakkım söz konusu olabilir mi?

E.K.
İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında, bir işyerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilir. Böyle olunca, kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez. Sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise Devletin SGK primi ve Vergi kaybına işverenlikçe sebebiyet verildiği için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya ihbarda bulunabilirsiniz.

TAZMİNAT ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

SGK'dan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen iş yerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir?

A.K.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.
Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler.
Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.
