TMO 2026 hububat fiyatlarını açıkladı: Buğday ve arpada alım rakamları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenirken, arpa için 12 bin 750 liralık fiyat açıklandı. Destek ödemeleriyle birlikte üreticinin eline geçecek toplam tutar da netleşti.

Hasat döneminin bazı bölgelerde başlamasıyla birlikte gözler TMO'nun açıklayacağı alım fiyatlarına çevrilmişti. Kurum, 2026 yılı için uygulanacak hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yağışların etkisiyle hasat sürecinin geçen yıla göre daha geç başladığı belirtilirken, birçok bölgede ürün kaldırma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÜRÜN TESLİMLERİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Üreticilerin depolama konusunda sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO, 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ürün kabulüne başladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edebiliyor.

ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

TMO tarafından açıklanan ikinci grup hububat alım fiyatları şöyle:

Ürün Alım Fiyatı (TL/Ton) Makarnalık buğday 16.500 Ekmeklik buğday 16.500 Arpa 12.750

Açıklanan rakamlar, hasat döneminde ürününü TMO'ya satacak üreticiler için temel alım fiyatı olarak uygulanacak.

DESTEKLERLE BİRLİKTE GELİR ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ödeme yapılacak.

Ülke ortalama verimi esas alınarak hesaplanan destek tutarı dekarda 980 lira, ton başına ise toplam 3 bin 14 lira olarak açıklandı.

Destek ödemelerinin eklenmesiyle birlikte üreticilerin ton başına elde edeceği toplam gelir şu seviyelere ulaşacak:

Ürün Destek Dahil Toplam Gelir (TL/Ton) Ekmeklik buğday 19.514 Makarnalık buğday 19.514 Arpa 15.764

ÖDEMELER 45 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

TMO, ürün bedellerinin teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Böylece üreticiler, teslim ettikleri ürünlerin karşılığını belirlenen süre içerisinde alabilecek.

HUBUBAT SATIŞLARI EKİMDE BAŞLAYACAK

Kurum, yeni sezon hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağını da duyurdu.

Açıklanan ikinci grup satış fiyatları ise şöyle:

Ürün Satış Fiyatı (TL/Ton) Makarnalık buğday 18.500 Ekmeklik buğday 18.500 Arpa 14.000

Yeni fiyatlarla birlikte hem üreticilerin satış planlaması hem de piyasa beklentileri açısından önemli bir referans oluşmuş oldu.

