TMO 2026 hububat fiyatlarını açıkladı: Buğday ve arpada alım rakamları belli oldu
Hububat hasadının başlamasına kısa süre kala Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı alım fiyatlarını duyurdu. Açıklamaya göre makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenirken, arpanın tonu ise 12 bin 750 liradan satın alınacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenirken, arpa için 12 bin 750 liralık fiyat açıklandı. Destek ödemeleriyle birlikte üreticinin eline geçecek toplam tutar da netleşti.
Hasat döneminin bazı bölgelerde başlamasıyla birlikte gözler TMO'nun açıklayacağı alım fiyatlarına çevrilmişti. Kurum, 2026 yılı için uygulanacak hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yağışların etkisiyle hasat sürecinin geçen yıla göre daha geç başladığı belirtilirken, birçok bölgede ürün kaldırma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
ÜRÜN TESLİMLERİ MAYIS AYINDA BAŞLADI
Üreticilerin depolama konusunda sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO, 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ürün kabulüne başladı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edebiliyor.
ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI
TMO tarafından açıklanan ikinci grup hububat alım fiyatları şöyle:
|Ürün
|Alım Fiyatı (TL/Ton)
|Makarnalık buğday
|16.500
|Ekmeklik buğday
|16.500
|Arpa
|12.750
Açıklanan rakamlar, hasat döneminde ürününü TMO'ya satacak üreticiler için temel alım fiyatı olarak uygulanacak.
DESTEKLERLE BİRLİKTE GELİR ARTACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ödeme yapılacak.
Ülke ortalama verimi esas alınarak hesaplanan destek tutarı dekarda 980 lira, ton başına ise toplam 3 bin 14 lira olarak açıklandı.
Destek ödemelerinin eklenmesiyle birlikte üreticilerin ton başına elde edeceği toplam gelir şu seviyelere ulaşacak:
|Ürün
|Destek Dahil Toplam Gelir (TL/Ton)
|Ekmeklik buğday
|19.514
|Makarnalık buğday
|19.514
|Arpa
|15.764
ÖDEMELER 45 GÜN İÇİNDE YAPILACAK
TMO, ürün bedellerinin teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Böylece üreticiler, teslim ettikleri ürünlerin karşılığını belirlenen süre içerisinde alabilecek.
HUBUBAT SATIŞLARI EKİMDE BAŞLAYACAK
Kurum, yeni sezon hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağını da duyurdu.
Açıklanan ikinci grup satış fiyatları ise şöyle:
|Ürün
|Satış Fiyatı (TL/Ton)
|Makarnalık buğday
|18.500
|Ekmeklik buğday
|18.500
|Arpa
|14.000
Yeni fiyatlarla birlikte hem üreticilerin satış planlaması hem de piyasa beklentileri açısından önemli bir referans oluşmuş oldu.