Küçükçekmece'de iş makinesi devrildi! Ölümlü kaza kamerada

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 19:31

İstanbul Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde saat 15.50 sıralarında dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Hasan Çakmak'ın idaresindeki iş makinesi yüklü çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak yan yattı. Kazanın şiddetiyle yola fırlayan talihsiz sürücü, kendi taşıdığı tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kaldı.

Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu: O Anlar Kamerada

Feci kaza anı, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çekicinin hızla kontrolden çıktığı, kaldırıma çarparak dengesini kaybettiği ve ağacı devirerek yola savrulduğu net bir şekilde görülüyor.

Sağlık Ekiplerinin Acı Tespiti

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka kazaları önlemek amacıyla caddede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla iş makinesinin altından çıkarılan sürücü Hasan Çakmak'a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, talihsiz şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla İlgili Geniş Çaplı İnceleme Başlatıldı

Sürücü Hasan Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çekici ve üzerindeki iş makinesi ise olay yerine çağrılan dev vinçler yardımıyla yoldan kaldırarak otoparka çekildi. Çekicinin devrilme anına ait araç içi kamera görüntülerini mercek altına alan emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.