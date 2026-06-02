İ L A N

T.C.

YOZGAT

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2026/438, 439, 440, 441, 442,443-444-445--446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461- 467

1-Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında Yozgat ili hudutları dahilinde yer alan 354058,17 km uzunluğundaki Dambasan Grubu Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden taşınmazların mülkiyet/irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılında 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına mülkiyet/irtifak hakkının tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2/DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR;

SIRA NO ESAS NO İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL 1 2026/438 Yozgat Merkez Dambasan 123 9 2 2026/439 Yozgat Merkez Dambasan 123 3 3 2026/440 Yozgat Merkez Bacılı 108 226 4 2026/441 Yozgat Merkez Bacılı 120 2 5 2026/442 Yozgat Merkez Bacılı 121 32 6 2026/443 Yozgat Merkez Dambasan 123 34 7 2026/444 Yozgat Merkez Bacılı 114 38 8 2026/445 Yozgat Merkez Dambasan 123 31 9 2026/446 Yozgat Merkez Bacılı 108 224 10 2026/447 Yozgat Merkez Bacılı 103 29 11 2026/448 Yozgat Merkez Dambasan 123 13 12 2026/449 Yozgat Merkez Dambasan 123 32 13 2026/450 Yozgat Merkez Bacılı 127 1 14 2026/451 Yozgat Merkez Güneşli 101 101 15 2026/452 Yozgat Merkez Dambasan 123 16 16 2026/453 Yozgat Merkez Bacılı 121 98 17 2026/454 Yozgat Merkez Dambasan 123 35 18 2026/455 Yozgat Merkez Bacılı 121 102 19 2026/456 Yozgat Merkez Bacılı 121 183 20 2026/457 Yozgat Merkez Bacılı 108 223 21 2026/458 Yozgat Merkez Bacılı 108 202 22 2026/459 Yozgat Merkez Dambasan 123 24 23 2026/460 Yozgat Merkez Bacılı 121 220 24 2026/461 Yozgat Merkez Bacılı 103 28 25 2026/467 Yozgat Merkez Bacılı 121 216

3/DOSYA TARAF BİLGİLERİ;

2026/438 Esas - Mahmut Köksal

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2026/439 Esas - Aysel Yıldırım, Çelebi Seyfi, Durak Seyfi, Satılmış Seyfi, Sultan Tekin

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2026/440 Esas -Ayşe Vural, Cafer Çiçek, Elmas Acıduy, Elmas İzci, Erdal Akdağ, Fatma Yiğit, Firdevs Koçak, Hüseyin Akdağ, İlyas Kalkan, İsmet Akdağ, Kadir Kalkan, Leyla Çiçek, Metin Kalkan O, Kalkan, Özlem Çiçek, Şaziye Kalkan Şengül Yıldırım, Zeliha Akdağ, Zeynep Sude Çiçek

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2026/441 Esas - Ayşe Şencan, Döne Yılmaz, Hidayet Şenol, Osman Şenol, Sultan Eğilmez

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2026/442 Esas - Sultan Eğilmez, Ayşe Şencan, Hidayet Şenol, Osman Şenol, Döne Yılmaz

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2026/443 Esas - Adem Alparslan, Akif Telli, Arif Telli, Ayla Tosun, Ayşe Çağlayan, Ayşe Esti, Bahriye Demirkol, Burhan Telli, Cemalettin Çağlayan, Çelebi Çağlayan, Dürdane Seyfi, Gönül Demirci, Gülüzar Say, Hayri Alparslan, Leyla Barış, Necla Pilebaz, Orhan Telli, Pembe Telli, Serdal Çağlayan, Urguya Telli, Volkan Berk, Zahide Karaca, Zarife Telli, Zarife Telli, Zöhre Alparslan

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2026/444 Esas -Osman Lale

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2026/445 Esas - Sultan Köksal

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2026/446 Esas - Ayfer Çiçek, Ayşe Vural, Cafer Çiçek, Elmas Acıduy, Elmas İzci, Erdal Akdağ, Fatma Yiğit, Firdevs Koçak, Hacer Akdağ, Hüseyin Akdağ, İlyas Kalkan, İsmet Akdağ, Kadir Kalkan, Leyla Çiçek, Metin Kalkan, Osman Kalkan, Özlem Çiçek , Şaziye Kalkan, Şengül Yıldırım, Zeliha Akdağ, Zeynep Sude Çiçek

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2026/447 Esas- Döndü Atik, Harun Atik, Kemal Atik, Adil Şahin, Atiye Ekici, Eyyüp Yalçın, Fadime Sülünoğlu, Fadime Şahin, Fatma Ekici, Hatice Ömsot, Hayriye Uzamış, Leyla Koçer, Mevlüde Atik, Nesibe Koçer, Rafet Dağdemir, Saliha Kozan, Sündüs Koçer, Zekeriya Koçer

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2026/448 Esas Aki Çelik, Bayram Çelik, Döndü Orak, Fadime Çakır, Kenan Çelik, Mevlüde Demirel, Mustafa Çelik, Zeynep Aygar,

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2026/449 Esas Hasan Baran, Hülya Seyhan, Hüriye Alparslan, İlhami Baran, Keziban Yazan, Özgür Baran Selahattin Alparslan, Asiye Koçak Menekşe Alparslan, Mustafa Alparslan, Nuriye Murat, Seyfullah Alparslan, Sultan Akdağ, Şeftane Ertuğrul

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2026/450 Esas Mahmut Yalçın, Mehmet Yalçın, Mustafa Yalçın, Paşalı Yalçın, Şemsi Yılmaz, Yusuf Yalçın

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2026/451 Esas Mustafa Uyar

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2026/452 Esas Hasan Aygar

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2026/453 Esas Ayşe Eğilmez, Cuma Eğilmez, Damlanur Eğilmez, Fatma Kıllı, Mehmet Eğilmez, Melek Kıllı, Münevver Ünal, Nimet Öngül, Semiha Altun Yaşar Eğilmez

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2026/454 Esas Ercan Başdoğan, Esennur Yıldızdere, Hatice Çekiç, Havva Sürıyüca, Hüriye Alparslan, Mahi Başdoğan, Menderes Başdoğan, Mustafa Başdoğan, Necati Başdoğan, Nursel Akteke, Selahattin Alparslan, Zeliha Başdoğan, Abdullah Başdoğan, Ahmet Başdoğan, Asiye Koçak, Cefer Başdoğan, Hasan Baran, Hülya Seyhan, İlhami Baran Keziban Yazan, Leyla Baynuuzun, Menekşe Alparslan Mustafa Alparslan, Necla Sevinç, Nuri Başdoğan, Nuriye Murat özgür Baran Seyfullah Alparslan, Sultan Akdağ, Şeftane Ertuğrul, Zahire İncirli

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2026/455 Esas Adem Eğilmez, Ayten Akbulut Emine Bolat, Hasan Eğilmez, Meliha Eğilmez Osman Eğilmez

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2026/456 Esas Ayşe Eğilmez, Damlanur Eğilmez, Fatma Kıllı, Melek Kıllı, Nimet Öngül, Semiha Altun, Yaşar Eğilmez, Cuma Eğilmez, Münevver Ünal,

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2026/457 Esas Döndü Atik, Harun Atik, Kemal Atik, Adil Şahin, Atiye Şahin, Atiye Ekici, Eyyüp Yalçın Fadime Sülünoğlu, Fadime Şahin, Fatma Ekici, Hatice Ömsot, Hayriye Uzamış, Leyla Koçer, Mevlüde Atik, Nesibe Koçer, Rafet Dağdemir, Saliha Kozan Sündüs Koçer,

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2026/458 Esas Mehmet Şahbaz

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2026/459 Esas Osman Köksal

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2026/460 Esas Mahmut Yalçın, Mehmet Yalçın, Mustafa Yalçın, Paşalı Yalçın, Şemsi Yılmaz, Yusuf Yalçın

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2026/461 Esas Coşkun Yallçın, Orhan Yalçın, Yakup Yalçın, Yusuf Yalçın, Bekir Koçak, Gülsever Yıldız, Meryem Ünal, Satılmış Koçak

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2026/467 Esas Medine Atik, Doğan Atik, Emine Lale, Fatıma Akdağ, Mehmet Atik, Nejdet Atik, Sultan Doğan

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4/Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

5/Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

6/30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

7/Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi'ne bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

8/Davanın duruşması 16/06/2026 günü saat 09:00'da Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

9/Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

10/Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca,

İlan olunur.

Basın No: ILN02478700 #ilan.gov.tr