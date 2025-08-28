PODCAST CANLI YAYIN
Emeklinin vefatından sonra yatan aylığı çekmeyin

ALİ ŞERBETÇİ

Eklenme Tarihi 28 Ağustos 2025

İşçi emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi ayın 22'sinde kaybettik. Eşimin vefatının ardından bankaya gittiğimde emekli aylığının yatırıldığını gördüm. Bu parayı çeksem SGK geri ister mi?

Öncelikle başınız sağolsun. SGK, işçi emeklilerinin aylıklarını her ayın 17 ila 26'sında ödemektedir. Ödemenin tam günü ise, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir. Bu aylıklar peşin olarak ödenir. Diğer bir ifadeyle Ağustos ayının 24'ünde ödenen aylık 24 Ağustos-23 Eylül döneminde hak edilen aylığa ilişkindir. Vefat eden eşinizin ölüm bilgisi MERNİS'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne) girilir, bu bilgi SGK tarafından da kullanılır ve ölen sigortalıların aylıkları durdurulur, yani ödenmez. Ancak zaman zaman sistemde yaşanan gecikmeler/aksaklıklar nedeniyle, vefat eden sigortalıların bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ya geç intikal etmesi nedeniyle, SGK ölümden haberdar olmadığı için ölen sigortalının aylığını bankaya göndermiş olabilmektedir.

Bu durumda, ölüm, aylık ödenme zamanından önce meydana geldiği için, bankada bulunan aylığın iadesi istenecektir. Bu nedenle en doğrusu, hak sahibi olarak, aylığı bankadan (ATM'den) hiç çekmemenizdir. Hatta bu aylık banka tarafından bloke edilmiş olabileceği için zaten aylığı çekmeniz de mümkün olmayabilir.

İş yerinde faaliyetin belirli bir süre durdurulması ve sonrasında telafisi mümkün müdür?

İş yerinin zorunlu nedenlerle, faaliyetin geçici olarak durdurulması veya tamamen tatil edilmesi sebebiyle İş Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca, iki ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere, telafi çalışması gerçekleştirilebilir.

