ALİ ŞERBETÇİ

Kamu kurumlarında 4857 sayılı Kanun'a tabi çalışmakta olan bir personele refakat izni verilir mi?

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ek 1'inci maddesi çerçevesinde kamu kurumlarında 4857 sayılı Kanun'a tabi çalışan personelin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kardeşinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin imkanı var. Bu sürenin bir katına kadar uzatılabilmesi mümkün.

Devlet memurları reklam afişlerinde görünebilir mi, oynayabilir mi, telif ücreti alabilir mi?

Memurların reklamlarda yer alması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 8'nci maddesinde belirtilen davranış biçimine uyulması, söz konusu faaliyetin mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında elde edilen mali haklar haricinde herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi halinde mümkün olabilir. Memurun telif ücreti alabilmesi mümkün.

İş yerinde dedikodu yapmak haklı fesih sebebi olur mu?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2019 tarihli kararında "............... dost hayatı yaşadıklarına dair dedikodular yaptığı ve bu husunun yönetime intikal ettiği anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışı 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-d maddesi gereği iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup işverene haklı fesih imkanı vermektedir. İş akdi haklı olarak feshedilen davacının kıdem-ihbar tazminatının reddi gerekirken, kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" yer almaktadır. Bu itibarla; işçinin iş yerinde dedikodu yapması işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir. Çalışanların çalışma arkadaşları hakkında dedikodu üretmesinin, iş yerinin çalışma düzenini bozduğunu ve işin devamlılığını zorlaştırdığını, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilendiğini göstererek işveren tarafından haklı fesih işlemi gerçekleştirilebilir. İşçinin bu şekildeki davranışını ispatlamak kaydıyla işverene tazminatsız bir şekilde işçiyi işten çıkarma hakkı tanınmaktadır.