İşçiler bunları yapmayın

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

22 Kasım 2025

7 ay sigortalı çalıştım, yedinci ay sadece bir gün devamsızlık yaptım, ertesi gün işverenle müdür hakaret ederek işten kovdu ve üç gün devamsız gösterdi. Tazminatımı vermek istemediler, haklarım nelerdir ve nasıl alabilirim? Sözleşme hangi hallerde sona erdirilir?
İş Kanunu'nda iş sözleşmesini sona erdirme sebepleri şöyledir:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasıdır.
Haksız olarak işten çıkartıldığınızı düşünüyorsanız hukuki olarak hakkınızı arayabilir, Çalışma ve İşkur il müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.

Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1999'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu?
Ne zaman emekli olurum?
1999 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz.
Ayrıca kadınlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce 4/a (SSK) kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı 4/a (SSK) girişi yapılmış olan kadınlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

