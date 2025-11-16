ALİ ŞERBETÇİ

Enjeksiyon yaptırmak için acil servise başvurularda ilave ücret alınabilir mi?



Bir sağlık kurum ya da kuruluşundan hizmet alarak reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli SGK tarafından tanımlı kod üzerinden karşılanmaktadır. Kuruma fatura edilen bu işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir.



Acil servislerde kimlik göstermek zorunlu mu?



Sağlık hizmeti sunucularına müracaat aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya var ise kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Ancak acil hallerde, kimlik tespiti acil halin sona ermesinden sonra yapılır.



SGK 'lılar her hastaneye müracaat edebilir mi?



SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmakta. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmakta. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak SGK mevzuatında yer alan acil haller nedeni ile başvurulabilir. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmekte.



Üvey evlat için refakat izni verilir mi?



Devlet Memurları Kanunu'na göre; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilmekte, gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılmakta. Madde metninde geçen "çocuk" ibaresinden altsoy çocukların yanı sıra evlatlık alınan çocukların da anlaşılması gerekmekte olup, üvey evlatların ise bu ibarenin dışında olduğu değerlendirilmekte. Bu çerçevede; memurun, eşinin önceki evliliğinden olan ve birlikte yaşadığı üvey kızı için refakat izni kullanması mümkün değil.