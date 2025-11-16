PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İğne yaptırmak isteyenlerden ilave ücret alınabilir mi?

İğne yaptırmak isteyenlerden ilave ücret alınabilir mi?

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 16 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Enjeksiyon yaptırmak için acil servise başvurularda ilave ücret alınabilir mi?


Bir sağlık kurum ya da kuruluşundan hizmet alarak reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli SGK tarafından tanımlı kod üzerinden karşılanmaktadır. Kuruma fatura edilen bu işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir.


Acil servislerde kimlik göstermek zorunlu mu?


Sağlık hizmeti sunucularına müracaat aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya var ise kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Ancak acil hallerde, kimlik tespiti acil halin sona ermesinden sonra yapılır.


SGK 'lılar her hastaneye müracaat edebilir mi?


SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmakta. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmakta. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak SGK mevzuatında yer alan acil haller nedeni ile başvurulabilir. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmekte.


Üvey evlat için refakat izni verilir mi?


Memurun, eşinin önceki evliliğinden olan ve birlikte yaşadığı üvey kızı için refakat izni kullanması mümkün mü?


Devlet Memurları Kanunu'na göre; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilmekte, gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılmakta. Madde metninde geçen "çocuk" ibaresinden altsoy çocukların yanı sıra evlatlık alınan çocukların da anlaşılması gerekmekte olup, üvey evlatların ise bu ibarenin dışında olduğu değerlendirilmekte. Bu çerçevede; memurun, eşinin önceki evliliğinden olan ve birlikte yaşadığı üvey kızı için refakat izni kullanması mümkün değil.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İş sözleşmesini mutlaka okuyun 02 Kasım 2025, Pazar Maaşı düşük gösterilenler dikkat 26 Ekim 2025, Pazar Fazla mesai nedeniyle işinden olanlar dikkat! 20 Ekim 2025, Pazartesi Yaşı büyüten ne zaman emekli olur? 13 Ekim 2025, Pazartesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. Resmi İlandır
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.
Boğaziçi Film Festivali sona erdi! Altın Yunus ödülleri Parçalı Yıllar ve Tavşan İmparatorluğuna gitti
Festival havası
Konstantinos Argiros İstanbul’da sahne alıyor! Bilet fiyatı tam 100 bin lira
Sosyete, komşusu starı için kesenin ağzını açtı
Alişan uyardı! Yapay zeka çok iyi ama tehlikeli olmaya başladı
Yapay zeka tehlikeli
Mina Derman trafikte panik yaptı! Çocuğa çarptı, durmadı ve olay yerinden kaçtı
Çiçekci çocuğa çarpıp kaçtı!