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Prim asgari ödenirse ne olur?

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 19 Nisan 2025

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Yaklaşık 5 yıldır aynı işyerinde ustabaşı olarak çalışıyorum.
İşimden memnunum, aldığım ücret de tatmin edici düzeyde. Bu konuda bir şikayetim yok ama patronumuz sigorta primlerimi aldığım ücretten değil, asgari ücretten bildiriyor.
Muhasebecimiz de aldığım ücretten bildirilirse daha çok sigorta primi ve vergi ödeyeceğimi, patronun da sigorta giderlerinin artacağını söylüyor. Ben ücretim düşmesin, patron da daha fazla SGK primi ödemek zorunda kalmasın diye şimdilik buna razı oluyorum ama ilerde bu durumun bana bir zararı olur mu? İsmi saklı
SGK tarafından sunulan yaşlılık, malulluk ve ölüm nedeniyle aylık bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi uzun vadeli sigorta kolları yardımları ile geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ve sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gibi kısa vadeli sigorta kolları yardımları, esas olarak kişilerin SGK 'ya ödedikleri primler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Bu nedenle gerek yaşlılık, malullük veya ölüm nedeniyle sigortalılara/hak sahiplerine bağlanacak aylığın miktarı, tüm sigortalılık süresi boyunca adına ödenecek prim tutarları esas alınarak belirlenir. Yani primlerininiz yüksek kazanç üzerinden hesaplanmışsa, bağlanacak aylığın miktarı da yükselecektir. Bu durum yalnızca aylıkların miktarını etkilemez. Diyelim ki geçirdiğiniz rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahatli kaldınız.

Çalışamadığınız bu dönem için SGK tarafından size ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin, diğer bir ifadeyle rapor parasının hesaplanmasında, raporlu olduğunuz tarihten önceki üç ayda adınıza SGK 'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı esas alınacaktır. Bu durumda, eğer prime esas kazancınız gerçek ücretiniz üzerinden SGK'ya bildirilmiyorsa, raporlu iken SGK'dan alacağınız miktar, işyerinde çalışırken alacağınız ücretten daha düşük olacaktır.

Diğer taraftan, gerek SGK tarafından sağlanan sosyal güvenlik yardımlarından yararlanırken, gerekse İş Kanunu'ndan kaynaklanan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarınız hesaplanırken ve son olarak işsiz kalmanız halinde işsizlik ödeneğinden faydalanırken, SGK'ya bildirilen prime esas kazancınızın, yani ücretinizin esas alınacağını unutmayınız.

Gerçek ücretiniz üzerinden bildirilmeyen primleriniz, bu haklardan yararlanırken her zaman daha düşük tutarda yardım/aylık/ gelir/tazminat almanıza yol açacaktır. Her ne kadar, işyerinde çalışırken, herhangi bir rahatsızlığınız yokken, işten ayrılma durumunuz söz konusu değilken daha düşük oranda prim ödenmesi yararınıza gibi görünse de, saydığımız risklerin oluştuğu durumlarda zararlı çıkacağınızı da belirtelim. Ayrıca, sigortalıların aldıkları gerçek ücretler üzerinden SGK'ya bildirilmelerinin yasal bir zorunluluk olduğunu ve bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ciddi idari para cezalarına maruz kalınacağını da hatırlatmış olalım. Bu nedenle, gerçek kazancınız üzerinden SGK'ya bildirilmeniz konusunda işvereninizi uyarınız veya SGK'ya dilekçe ile başvurunuz.

Yasal Uyarı:

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