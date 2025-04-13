SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İşe girenlerin işsizlik maaşı

İşe girenlerin işsizlik maaşı

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 13 Nisan 2025

İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı?
İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na bilgi vermeleri gerekmektedir. İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde bildirenlerin ödenekleri 'yeni işe başlama' nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte. 'Gelir getirici işte çalışıyor olma' nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamakta. Hak kaybına uğramamak için işe girmeniz halinde durumu muhakkak bildirin.

Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor.
İşverenin bu şekilde bir uygulamaya gitmesi, işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu?
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir.
Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.

İş yerinde sigortamı hemen göstermediler. Epey bir süre sigortasız çalıştım.
Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım. Aradan 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı. Şimdi işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? İş sözleşmenizin kıdem tazminatı almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de tazminat süresini kazanmış olacaksınız.
Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hamilelik tazminat nedeni sayılır mı? 12 Nisan 2025, Cumartesi Yıllık izin yapamayan sözleşmeyi feshedebilir mi? 08 Nisan 2025, Salı Hangi durumda ölüm aylığı bağlanmaz? 07 Nisan 2025, Pazartesi Boşanarak ölüm aylığına girenler dikkat! 06 Nisan 2025, Pazar
Altın fiyatları uçtu! Yatırım olarak alınır mı? 2025 tahminleri yükseldi
Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?
Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım!
Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Bakanlık soruşturma başlattı: 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi
Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu!
Jose Mourinho’dan 10 numara kararı! Sivasspor maçı 11’ini belirledi
Jose Mourinho'dan 10 numara kararı!