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Tazminatını alamayan ne yapmalı?

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 20 Nisan 2025

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Tüm yolları yazar mısınız? A.K.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler.
Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise önce arabulucuya, ardından iş mahkemesine başvurabilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.

Şu an kendi işyerimden Bağ-Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? F.S.
Sayın Okurum, Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Yani Bağ-Kur'luyken SSK primi ödeyebilirsiniz. Ancak SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz. Kimse kendine ait işyerinde SSK kapsamında çalışıyor gösterilemez. SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir. Kimse de kendisi ile iş akdi yapamayacağından kendine ait işyerinden SSK kapsamında çalışılamaz. Bu nedenle başkasına ait bir işyerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu nedenle SSK kapsamında prim ödeyebilmeniz için başkasına ait işyerinde fiilen çalışmalısınız.

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? Ahmet H.
Sayın Okurum, İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmak için, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde olmak gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır. Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor.
Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretinin tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

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