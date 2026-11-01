Abdullah Ercan

GEÇTİĞİMİZ hafta Galatasaray önünde alınan yenilgi ve ardından hafta içinde İsmail Kartal'ın istifasıyla ikinci bir şok yaşayan Fenerbahçe için Göztepe karşılaşması ya diriliş ya da yeni bir kaosa sürüklenme anlamı taşıyordu. Bu yüzden bu maçın sonucu çok önemliydi. Ancak gördük ki Fenerbahçe'de çok değişen bir şey yok.

Yine ikinci yarıda sahada olmayan bir Fenerbahçe izledik Göztepe karşısında. Dünkü sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Bu takıma hangi hocayı getirirsen getir bu oyuncu kadrosu ve sezon başı yapılan yanlış planlamayla bu ligi şampiyon olarak bitirme şansları hiç yok. Fenerbahçe sadece bugün 3 puan kaybetmedi aynı zamanda taraftarını da kaybetti. Bu netice gösterdi ki Fenerbahçe milli arada takımın başına mutlaka bir hoca getirecek. Bu puan farkı kapanır mı? Bu sezon tek rakibin olmadığını düşünürsek bu oyunla beraber bir sezon daha şampiyon olamayacak bu kesin görünüyor.

Rakibin hocası galip gelmek için 3 tane oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe'yi sezon başından beri çalıştıran Kuyt hoca değiştirmiyor bu da ayrı bir konu. Fenerbahçe'den dün şunu bekledik. Yarım sıfır da olsa galibiyet ama maalesef oyuncular buna cevap vermekten çok uzak. Bence bu maçla birlikte şampiyonluk şansı bitti. Fenerbahçe taraftarına da üzülmemek elde değil. Tribünleri dolduran taraftarlar iyi bir skor için takımlarına destek verdi ama karşılığını alamadı. Bu gidişatın sonu gelecek adına gerçekten üzüntü verici.