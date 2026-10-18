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Abdullah Ercan
ABDULLAH ERCAN
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Güven veren futbol gerek

Eklenme Tarihi 18 Ekim 2026

Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rakibin hücumda bu kadar etkisiz kalmasını herhalde Fenerbahçe de beklemiyordu.

Maç boyunca oyunun kontrolü Kanarya'daydı. İrfan Can'ın iptal edilen ikinci golünde ise faul olduğunu düşünmüyorum. Bana göre gol geçerli sayılmalıydı. Galatasaray'ın kazandığı haftada üç puan almak ve Slavia Prag maçı öncesinde moral bulmak önemliydi.

Santrforların ve Kerem'in gol atması da sevindiriciydi. Hücum oyuncularının skora katkı vermesi, takımın özgüveni açısından değerli. Ancak Fenerbahçe'nin aynı oyunu Avrupa'da da göstermesi gerekiyor. Greenwood'un bir an önce toparlanması şart.

Kendisine duyulan beklenti çok yüksek. Ayrıca penaltıcı tercihi de yeniden değerlendirilmeli. Bu konuda daha doğru bir karar alınması gerekiyor. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazandı ve moral buldu. Şimdi önemli olan, bu performansı Avrupa maçına taşımak. Sarı-Lacivertliler, ligde hedeflerine ulaşmak istiyorsa bu tür maçlarda hata yapmamalı.

Ancak asıl ölçü, güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun ortaya koyduğu olacak. Alanyaspor karşısındaki üstünlük sevindirici olsa da Avrupa'da daha dikkatli ve etkili olmak zorunda. Fenerbahçe'den beklenen, yalnızca kazanması değil, bunu güven veren bir futbolla başarması.

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