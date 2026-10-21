Abdullah Ercan

FENERBAHÇE maça tek kelimeyle müthiş başladı. Önce Oğuz'la, sonra Greenwood'la iki jeneriklik gol bulduk. Özellikle Greenwood'un topu soluyla kontrol edip sağıyla vuruşu müthişti. İki golle tribün havaya girdi, takım havaya girdi. Herkes bu dakikadan sonra "Fark atarız" demeye başladı.

Ancak Guendouzi'nin gole neden olan hatasından sonra Fenerbahçe'nin oyunu resmen bozuldu. Sahada çok coşkulu oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ama takım 2-1 sonrası skoru koruma içgüdüsüyle oynamaya başladı. İkinci yarıda da görüntü değişmedi. Fenerbahçe bence Devler Ligi'nin en kötü takımına karşı özellikle de müthiş başlangıcın ardından daha net bir oyun oynamalıydı.

Bu gibi oyunlarda yani oyunu erteleyip skoru almak şu an Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olan konuydu. Ancak son dakikalarda yediği golle bunu da başaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına girmek için bu üç puan çok önemli bir adım olacaktı.

Fenerbahçe Devler Ligi'nde kazanabileceği en net maçta bile puan kaybetti. Galibiyete en yakın olduğu maçtı. İkinci yarıdaki oyunu kontrol edememek düşündürücü. 2-2 sonrası İsmail Kartal'a yapılan protesto, taraftarların duygusunu net şekilde ortaya koydu. Şimdi sırada Galatasaray derbisi var. Burada da gelebilecek kötü bir skor sonrası Fenerbahçe'de her türlü karar çıkabilir. Bir bakıma derbi, İsmail Kartal'ın kader gecesi olabilir.