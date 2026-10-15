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Abdullah Ercan
ABDULLAH ERCAN
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Ne umduk ne bulduk

Eklenme Tarihi 15 Ekim 2026
Fenerbahçe'nin ligdeki son 2 galibiyetten sonra Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans göstereceği gerçekten merak konusuydu. Son haftalarda belirgin bir yükseliş içinde olan Sarı-Lacivertliler'in Roma maçından sonra İngiltere'de Aston Villa karşısında oynayacağı futbol ve alacağı sonuç bundan sonrası için önemli bir ölçüt olabilirdi. Yine de maç öncesi en kötü 1 puan alır dediğimiz Fenerbahçe özellikle kendi hatalarından dolayı özellikle İsmail Yüksek'in hatalarından dolayı çok basit goller yedi. Bu skor asla kaldırılacak ve kabul edilecek bir skor değil. Zaten Lukaku, Kante ve Asensio'nun maçtan önce oynamayacağının açıklanması soğuk duş etkisi yaptı. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı son dakika mı belli olur bunu da anlayabilmiş değilim. İlk yarıda yediği golden sonra net pozisyonlar bulan Fenerbahçe, Vedat Muriç'le bunları değerlendiremedi. Özellikle ileri çıkarken orta sahada pas kayıpları yaptı ve yenen goller bu şekilde geldi. Tabii ki Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için bir hedef ligi değil ama bu takımı ilk kez bu kadar ruhsuz bir futbol oynarken gördük. Bu oyun Sarı-Lacivertli takıma hiç yakışmadı. Gelinen noktada İsmail hoca tekrar sorgulanacaktır. Bakalım Aziz Yıldırım bu kez ona sahip çıkacak mı bunu kestirmek şimdiden zor. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde en azından ilk 24 iddiası için Slavia Prag maçı mutlak kazanılması gereken zaruri bir maç haline geldi. Bu maçta alınacak skor çok önemli olacak.

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