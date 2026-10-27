Abdullah Ercan

Derbi taktiksel olarak düşündüğümüz gibi başladı. Galatasaray'ın oyunu rakip yarı sahaya yıkma isteği, Fenerbahçe'nin de kaptığı toplanla denediği geçişler üzerine bir oyun vardı. İlk yarıda Fenerbahçe istediğini gerçekleştiremedi. Galatasaray yıldızıyla iki gol attı. Osimhen'in ilk golü kalite açısından çok değerliydi.

Fenerbahçe, İrfan'ın süper golünün ardından bir puan alabilir miyim düşüncesiyle Skiriniar'ı da öne gönderip Lukaku ile pozisyon aradı ancak bir pozisyon hariç istediğini bulamadı. Derbileri oynamadan kazanamazsınız. Hele rakip Galatasaray olunca. Onun için planınız olacak ama öz güvenli oynayacaksınız.

6 puan geride Fenerbahçe. Tabii bu alınan mağlubiyet çok şeye de gebe. Ben Aston Villa maçının ardından İsmail hocanın karar vermesi lazım demiştim. Sözümün arkasındayım. Gelinen noktada oyunda değişen bir şey yok. Ve Fenerbahçe çözüm üretemezse maalesef ligi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, Fenerbahçe'nin radikal kararlar alma zamanı gelmiştir.

Bu karar bugün alınmazsa, bu senenin şampiyonluğuna mal olabilir. Fenerbahçe liderin 6 puan gerisine düştü. 2 derbiyi de kaybetti. Mevcut oyunuyla Fenerbahçe'nin Trabzon ve Beşiktaş'ın da dahil olduğu yarışın içinde kalması mümkün değil.

Camialar için bu maç çok önemli. Fenerbahçe özellikle ilk yarıdaki kötü oyunuyla buna cevap da veremedi. Bu maçları kazanmak için daha çok planınız olması lazım. Fenerbahçe'de kaybedilen tek şey 3 puan değil.