CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Radikal kararlar alınmalı
Abdullah Ercan
ABDULLAH ERCAN
Tüm Yazıları

Radikal kararlar alınmalı

Eklenme Tarihi 27 Ekim 2026

Derbi taktiksel olarak düşündüğümüz gibi başladı. Galatasaray'ın oyunu rakip yarı sahaya yıkma isteği, Fenerbahçe'nin de kaptığı toplanla denediği geçişler üzerine bir oyun vardı. İlk yarıda Fenerbahçe istediğini gerçekleştiremedi. Galatasaray yıldızıyla iki gol attı. Osimhen'in ilk golü kalite açısından çok değerliydi.

Fenerbahçe, İrfan'ın süper golünün ardından bir puan alabilir miyim düşüncesiyle Skiriniar'ı da öne gönderip Lukaku ile pozisyon aradı ancak bir pozisyon hariç istediğini bulamadı. Derbileri oynamadan kazanamazsınız. Hele rakip Galatasaray olunca. Onun için planınız olacak ama öz güvenli oynayacaksınız.

6 puan geride Fenerbahçe. Tabii bu alınan mağlubiyet çok şeye de gebe. Ben Aston Villa maçının ardından İsmail hocanın karar vermesi lazım demiştim. Sözümün arkasındayım. Gelinen noktada oyunda değişen bir şey yok. Ve Fenerbahçe çözüm üretemezse maalesef ligi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, Fenerbahçe'nin radikal kararlar alma zamanı gelmiştir.

Bu karar bugün alınmazsa, bu senenin şampiyonluğuna mal olabilir. Fenerbahçe liderin 6 puan gerisine düştü. 2 derbiyi de kaybetti. Mevcut oyunuyla Fenerbahçe'nin Trabzon ve Beşiktaş'ın da dahil olduğu yarışın içinde kalması mümkün değil.

Camialar için bu maç çok önemli. Fenerbahçe özellikle ilk yarıdaki kötü oyunuyla buna cevap da veremedi. Bu maçları kazanmak için daha çok planınız olması lazım. Fenerbahçe'de kaybedilen tek şey 3 puan değil.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Böyle olmamalıydı 21 Ekim 2026 Güven veren futbol gerek 18 Ekim 2026 Ne umduk ne bulduk 15 Ekim 2026 Bu galibiyet çok kıymetli 11 Ekim 2026
Müge Anlı’daki Elife Doğrul dosyasında flaş gelişme! 23 yıllık sır perdesinde 2 kardeşe yurt dışı yasağı
Elife Doğrul davasında eski ifadeler çıktı
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti
Erbaa’da TIR ile traktör çarpıştı: 2 ölü
Süzer Plaza’daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin’den itiraf: Ben de vardım
Sarıgül dosyasında 600 milyon euroluk itiraf
Galatasaray’ın yeni transferi Leao’dan! Yıllık maaşı dudak uçuklattı
Aslan'ın yeni transferi Leao'dan! Yıllık maaşı dudak uçuklattı
Kahraman Osimhen! Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi 2-1 yendi
Cimbom derbide Osimhen ile kazandı