Abdullah Ercan

Fenerbahçe'nin milli maç arasından sonra alacağı sonuç çok önemliydi.

Araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı-Lacivertliler'in seriye devam edip etmeyeceği tam anlamıyla merak konusuydu. İki 10 puanlı takımın maçıydı dün.

Evinde kazanamayan bir Rizespor tam bir deplasman takımıydı. Çok tempolu oynamasa bile 12.dakikada Fenerbahçe Asensio'nun golüyle öne geçti. Beklenen Fenerbahçe'nin ritim bularak daha fazla gol bulmasıydı ama ilk yarıda böyle bir durum gerçekleşmedi.

İkinci devre ise Rizespor'a pozisyon veren bir Fenerbahçe vardı ama değişikliklerden sonra maçı 3-0 kazamayı bildiler. Her halde şöyle okumak daha doğru.

Deplasmanda 3-0 kazanmak çok kıymetli. Çarşamba gününü düşünerek zaman zaman tempoyu düşürmeyi anlayışla karşılıyorum.

Görünen o ki lig yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu yıl üst tarafta 4 takımın yarışacağı bir şampiyonluk mücadelesi olacak. Çok zorlu bir ekim ayı var Fenerbahçe için. Burayı en az hasarla atlatan takım yarışta avantajlı duruma geçebilir. Çünkü bu maçların içinde bir de derbi olacak.

Fenerbahçe'nin zorlandığı dakikalarda Ederson sahne aldı. Maşallah bu sene çok iyi oynuyor. Bu Kante kaç yaşında ya! Hayran oldum. Sahada basmadık yer bırakmadı. Asensio'nun dönüşüne de sevindim.

Fenerbahçe'nin oyununa katkı yapacak. Son sözüm F.Bahçe ikinci yarıdan zorlandığı bir deplasmandan 3 puanı 3 golle almayı başardı.