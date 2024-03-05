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Son dakika: Eyüpsultan'da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır'a kaçmış

Eyüpsultan Kemerburgaz’da 1 Mart Cuma günü akşam saatlerinde arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün ise ünlü yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu ortaya çıktı. Cihantimur’un olay yerinden annesinin aracıyla kaçtığı daha sonra ise Mısır’a uçtuğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:46 Güncelleme 05 Mart 2024, 17:13
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACIHAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI

5 KİŞİ ORMANA SAVRULDU
Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Ünlü yazarın oğlu olduğu ortaya çıktı!

TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, iki kişi taburcu edildi.

Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

"AŞIRI SÜRATLİYDİ"
Kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan Kayınbiraderi Süleyman Arslan, o anları anlattı. Arslan, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık.

Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi.

Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler.

Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık.

Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" dedi.

YAZAR EYLEM TOK'UN OĞLU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Twitter'da arkadaşı Oğuz Murat Acı için adalet aradığı söyleyen bir kullanıcı çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre kazayı sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur yapmıştı.

TİMUR CİHANTİMURTİMUR CİHANTİMUR

KAN DONDURAN DETAYLAR
SABAH Gazetesinin ulaştığı aile yakınları ise şunları söyledi;" Kemerburgaz yolunda emniyet şeritinde ATV araçları arızalanan 5 kişi, ehliyetsiz lise öğrencisi Timur Cihantimur (16) tarafından ezildi. Bir yaşında yavrusu olan Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 kişi de yaralı."

YAZAR EYLEM TOKYAZAR EYLEM TOK

YAZAR ANNESİ OLAY YERİNE GELİP ALMIŞ
"Katil çocuk olay yerinden kaçıyor ve hatta annesi Eylem Tok kaza yerine gelip mağdur kişilerin cep telefonlarını bile topluyor. Katil çocuk ve anne herkesi ölüme terk ediyorlar. Hemen ardından aile, çocuğu alıp yurt dışına götürüyor." ifadelerini kullandı.

BABASI ÜNLÜ ESTETİKÇİ ÇIKTI
Kazada hayatını kaybeden Acı toprağa verilirken, kaçan sürücü hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

ESTETİSYEN BÜLENT CİHANTİMURESTETİSYEN BÜLENT CİHANTİMUR

Polisin yaptığı çalışmada kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.

OĞLUYLA AYNI GECE MISIR'A KAÇTI
Polisin yaptığı çalışmalarda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok, kaza yapan oğlunu alarak olay yerinden kaçırdı.

Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu T.C. ile saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı.

İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında yurt dışına çıkarak Mısır'a gittikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

BİR HAFTA ÖNCE SERGİSİNİ AÇMIŞTI
Yazar Eylem Tok bir hafta önce "O An" adlı sergisi açılışında konuşmuştu. Serginin açılışında bir konuşma yapan Eylem Tok; "Bu sergi sadece sanatı ve estetiği değil, ruhun derinliklerine doğru bir yolculuğu da temsil ediyor.



Her bir eser bir anın, duygunun ve düşüncenin izini sürüyor, izleyiciyi iç dünyasını keşfetmeye çağırıyor" demişti.

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