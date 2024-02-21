İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İkindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

İkindi namazı, öğle namazının bitiş vaktinden itibaren başlar ve akşam namazının vakti gelene dek eda edilebilir. Bu vakit aralığı, güneşin batışa doğru meyil ettiği ve gün ışığının yavaş yavaş azaldığı saatleri kapsar. Namaz, toplamda 8 rekat olarak kılınır ve bu rekatlar 4 sünnet ile 4 farz olmak üzere ikiye ayrılır. İkindi namazının kılınış sırası şu şekildedir: İkindi namazının vakti, güneşin öğle vaktindeki zirvesinden yavaşça düşmeye başladığı andan, tamamen batışının eşiğine kadar olan süreci kapsar. Bu süre zarfında kılınan ikindi namazı bireyin ruhunu dinlendirir ve akşamın getireceği yeni sorumluluklar için onu hazırlar. İkindi namazının kılınış saatleri, coğrafi konuma ve mevsime bağlı olarak değişiklik gösterse de, namazın özü ve kılınış amacı tüm Müslümanlar için aynıdır. Peki ikindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler...

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi ezanının okunması ile birlikte kılınan günün üçüncü namazıdır. İkindi namazı evde ya da camiide eda edilebilir. Camide kılınması ise daha faziletlidir. İkindi namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekattan oluşur. Öncelikle sünnet sonrasında farz kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı günün beş vakit kılınan namazlarından birisidir. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Bu namaz hakkında bilgiler arayıp, namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya yeni öğrenecek olanlar için ikindi namazı kılınışı şöyle;

İkindi Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.