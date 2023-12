MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 kahraman askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı! Terör örgütü PKK’ya bombardıman

ŞEHİT YAZICI'NIN EŞİ: KIZIMA NE DİYECEĞİM

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti.

Şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu?' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözleri duyuldu.

TAZİYE MESAJLARI

Siyasilerden şehitler için taziye mesajları geldi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 22, 2023

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Konuya ilşkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BİR GİDER BİN GELİRİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim kahramanlarımız korku nedir bilmez. Havada, karada, denizde, uçsuz bucaksız vadilerde, sarp kayalıklarda her an hazırdır. Çünkü kutsal vatan toprağının her karışında onların ayak izleri, nefesleri var. Yiğitlerim.. Sizin üstünüzde koskoca bir milletin hayır duaları var. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim hepinizi korusun, esirgesin. Yüreklerimizi dağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum BİR GİDER, BİN GELİRİZ" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: BU ŞEREFSİZLERİN KÖKÜNÜ HER YERDEN KAZIMAK MUKADDES VE MUKADDER BİR GÖREVDİR.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷



Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. — Hakan Fidan (@HakanFidan) December 22, 2023

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadele de kararlılık mesajı vererek, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.

Aziz… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 22, 2023

"ŞEHİTLERİMİZİN MEKâNI CENNET, MAKAMLARI ALİ OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı paylaşımında, "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷



Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin… pic.twitter.com/5NpKU5Lpbb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/AzPGV5Q9le — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 22, 2023

Taziye mesajı yayımlayan Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) December 22, 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum.



Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.



Aziz milletimizin… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 22, 2023

İletişim Başkanı Fahretti Altun: "Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağolsun…



Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 22, 2023

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağolsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz."

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Tatar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türklerinin acısı olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin her zaman ve her koşulda ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU'NDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, "Irak'ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.