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Abisi 2016 yılında gazi oldu, kendisi şehit | Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü! Kahraman askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında Gazi olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Öte yandan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 01:19 Güncelleme 23 Aralık 2023, 11:12
Abisi 2016 yılında gazi oldu, kendisi şehit | Türkiye’nin kalbine şehit ateşi düştü! Kahraman askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı

PKK'lı alçakların saldırı sonucu 6 kahramanımız şehit oldu.

Şehit askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında Gazi olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Abisi gazi kendi şehit oldu!



Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.



ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Tokat'a şehit ateşi düştü!



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.



Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.



"ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN"
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

"Şehit olursam bunu paylaşın"



Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.



Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu.



4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.



Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'ne bağlı Telme Köyü'ne defnedileceği öğrenildi.

İZMİR'DE ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırı ve sonrasında sağlanan çatışmada 6 askerin şehit olduğu açıklandı. Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı.



Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu.

Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kahraman Türk ordusunun sürdürdüğü Pençe harekatından acı haber geldi. Pençe 2 harekat bölgesinde Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras 3 operasyonu kapsamında operasyon icra eden Dağ ve Komando Taburuna, terör örgütü mensupları tarafından sızma girişimi yaşandı. Komando taburu ile terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada 3 askerimizin şehit olurken, 4 askerimizin de yaralandı. Şehitlerden birinin Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu olduğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKA BİR ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI
Kahraman asker Çağatay Erenoğlu, 31 Mayıs 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta, kardeşi Piyade Uzman Çavuş Çağrı Erenoğlu'yla birlikte girdiği bir operasyonda yaralanmış ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından tekrar görevine devam etmişti.

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