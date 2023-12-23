SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023, 00:49 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 00:56

Tokat'a şehit ateşi düştü!

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini Babası Ahmet Karaca ve Annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir özer, Tokat il Jandarma Komutanı kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda LPG’li araç alev topuna döndü!
22.12.2023Cuma
Çorum'da oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları!
22.12.2023Cuma
Arnavutköy'de yanan otomobilde uzun namlulu silahlar bulundu!
22.12.2023Cuma
Burdur'da acı olay! Geri manevra yapan öğrenci servisi kadını böyle ezdi
22.12.2023Cuma
Bağcılar'da başıboş köpek saldırısı! Bacağından yakaladı
22.12.2023Cuma
Bunlar da Var
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar 36:18
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini takvim.com.tr'ye bozdu!
22.12.2023Cuma
▶️ Kızılcık Şerbeti 44. bölüm CANLI İZLE 📺 SHOW TV dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüm izle 00:59
▶️ Kızılcık Şerbeti 44. bölüm CANLI İZLE 📺
22.12.2023Cuma
▶️ Yalı Çapkını 51. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:10
▶️ Yalı Çapkını 51. Bölüm CANLI İZLE 📺
22.12.2023Cuma
Vali Gül duyurdu! Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı 00:26
Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
22.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA