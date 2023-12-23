PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023, 19:08 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 19:11

MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. MSB ayrıca çatışmada ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bir toplum nasıl mankurtlaştırılır? Yuri Bezmenov KGB’nin taktiklerini anlattı!
23.12.2023Cumartesi
AK Parti'de aday belirleme mesaisi İstanbul'da devam ediyor!
23.12.2023Cumartesi
Yüzyılın dönüşümü İstanbul! Başkan Erdoğan İstanbul için kentsel dönüşüm projesini açıkladı
23.12.2023Cumartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! "Bir gider bin geliriz"
23.12.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı! "Alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur''
23.12.2023Cumartesi
Bunlar da Var
MSB acı haberi duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı 02:48
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
23.12.2023Cumartesi
Abisi gazi kendi şehit oldu! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın şehadet haberi ailesine verildi 01:19
Abisi gazi kendi şehit oldu!
23.12.2023Cumartesi
Tokat’a şehit ateşi düştü! 01:36
Tokat'a şehit ateşi düştü!
23.12.2023Cumartesi
Malatya’ya şehit ateşi düştü! Şehidin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu: “Şehit olursam bunu paylaşın” 01:43
“Şehit olursam bunu paylaşın”
23.12.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA