Yoğun bakım skandalındaki sağlıkçılar tutuklandı! Skandalı ortaya çıkartan görevlinin iddiaları şok etkisi yarattı

Vicdanları yaralayan olayın adresi İstanbul Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'ydi. Biri kadın iki görevli, Nermin Zeren'in (79) yüzüne para destelerini saçıp dalga geçti! Kameraya kaydedilen ve sosyal medyada yayılan o anlara tepki gecikmedi. Hastanenin faaliyetlerine son verildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü ise cezaevine gönderildi. Zeren'in yüzüne para atan Ali Erata'nın savunması kabahatini de geçti! İfadesinde "Alzheimer ve akciğer kanseri hastalığı vardı. İlgilenen bir akrabası yoktu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvuruyorduk. Mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" dedi! Şüpheli İlknur Kaya görüntülerin çekildiği sırada orada bulunmadığını iddia etti! İrem Aysima Erol ise kendisine iftira atıldığını söyledi! Sözleri şoke etti: Video çekilirken orada değildim. Epilepsi hastasıyım. Tutuklanırsam mağdur olurum! (Seda Nur GÜNAYDIN)