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    Yoğun bakım skandalındaki sağlıkçılar tutuklandı! Skandalı ortaya çıkartan görevlinin iddiaları şok etkisi yarattı

    Türkiye'nin gündemi, yoğun bakımdaki insanlık dramıydı! Hastanın yüzüne para atıp dalga geçen sağlıkçılar tutuklandı. “Hareketimiz doğru değildi. Pişmanız” savunması yaptı. Skandalı ortaya çıkaran temizlik görevlisi Murat Yıldırım’ın iddiaları ise şaşkınlık yarattı: İhmalden ölen insanlar vardı. Susmam için para teklif edildi!

    Bu vicdansızlığa yoğun bakın

    Vicdanları yaralayan olayın adresi İstanbul Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'ydi. Biri kadın iki görevli, Nermin Zeren'in (79) yüzüne para destelerini saçıp dalga geçti! Kameraya kaydedilen ve sosyal medyada yayılan o anlara tepki gecikmedi. Hastanenin faaliyetlerine son verildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü ise cezaevine gönderildi. Zeren'in yüzüne para atan Ali Erata'nın savunması kabahatini de geçti! İfadesinde "Alzheimer ve akciğer kanseri hastalığı vardı. İlgilenen bir akrabası yoktu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvuruyorduk. Mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" dedi! Şüpheli İlknur Kaya görüntülerin çekildiği sırada orada bulunmadığını iddia etti! İrem Aysima Erol ise kendisine iftira atıldığını söyledi! Sözleri şoke etti: Video çekilirken orada değildim. Epilepsi hastasıyım. Tutuklanırsam mağdur olurum! (Seda Nur GÜNAYDIN)



    Skandalı, temizlikçi Murat Yıldırım ortaya çıkardı. Hastaneye şantaj yaptığı iddialarını yalanladı: "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. 4-5 hasta ihmalden dolayı öldü. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'Kaç para istiyorsun?' dediler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü, 'Bilgimiz olmadan hiçbir hareket etmiyorsun' diye tehdit etti. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler." (Mustafa Sait ÖZKAN)

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    Haberler Yaşam Yoğun bakım skandalındaki sağlıkçılar tutuklandı! Skandalı ortaya çıkartan görevlinin iddiaları şok etkisi yarattı
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