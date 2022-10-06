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    • 06.10.2022 15:27
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    • 06.10.2022 15:44
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    Türkiye'nin konuştuğu Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi! Halk TV, Cumhuriyet, Duvar...

    Türkiye'nin konuştuğu İş Bankası iştiraki olan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalı CHP medyası görmezden geldi. Cumhuriyet ve Duvar haberi manşetlerine hiç taşımazken Halk TV Bayındır Hastanesi'nin adını geçirmeden yer verdi.

    Skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi!

    İstanbul'da Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen ve infiale neden olan görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyetleri durdurulmuş ve olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.

    İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran muamele kan dondurmuştu.

    BAZI MUHALİF MEDYA GÖRMEZDEN GELDİ
    İnfiale neden olan olaya Cumhuriyet ve Duvar, sitelerinde hiç yer vermezken bazı fondaş medyanın habere sitelerinde yer verdiği ancak sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti.

        SÖZCÜ GAZETEDEN VEREMEDİ!
        Sözcü Gazetesi'nin skandalı sadece internet sitesinden vermekle yetindiği gazetesinde işlemediği görüldü.

        HALK TV İSİM GEÇİRMEDEN ALDI
        Türkiye'nin konuştuğu skandalı Halk TV manşetlerine taşıdı ama hastanenin ismini geçirmeden. Olayla ilgili birçok gelişme varken kısa bir haber şeklinde giren Halk TV, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına yer verdi.

        TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

        Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

        "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
        Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




            AKILALMAZ HAKARETLER
            Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

            Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme


            KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA ELE ELE GEZİYORSUN?"
            Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

            TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
            Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



            CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
            İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

            İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



            İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
            Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

            İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


                Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

                Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

                Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

                Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

                2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

                Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

                YÖNETİM KURULU

                Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                    Mustafa Tankut Tabak

                    ÜST YÖNETİM

                    Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                    Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                    Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                    Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                    Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                    Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                    Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

                    Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                    Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                    Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                    Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke

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                    Skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi!
                    Haberler Güncel Türkiye'nin konuştuğu Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi! Halk TV, Cumhuriyet, Duvar...
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