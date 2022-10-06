Türkiye'nin konuştuğu Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi! Halk TV, Cumhuriyet, Duvar...

İstanbul'da Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen ve infiale neden olan görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyetleri durdurulmuş ve olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.
İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran muamele kan dondurmuştu.
BAZI MUHALİF MEDYA GÖRMEZDEN GELDİ
İnfiale neden olan olaya Cumhuriyet ve Duvar, sitelerinde hiç yer vermezken bazı fondaş medyanın habere sitelerinde yer verdiği ancak sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti.