Türkiye'nin konuştuğu Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalı CHP yandaşı medya görmezden geldi! Halk TV, Cumhuriyet, Duvar...





CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ

İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.



İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.







İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ

Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.



İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.