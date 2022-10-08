Oyuncu Yağmur Atacan’a silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız yakalandı





YAĞMUR ATANCAN'A SİLAHLI SALDIRI YAPMIŞTI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan birinin 2014 yılında Pınar Altuğ Atacan'ın oyuncu eşi Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi. Topsız'ın kasten öldürme suçundan aranmasının olduğu ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.