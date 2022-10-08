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    • Yaşam
    • 08.10.2022 12:19
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    • 08.10.2022 12:19
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    Oyuncu Yağmur Atacan’a silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız yakalandı

    Son dakika haberi! İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan’a ‘Pınar benim ruh eşim’ diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız da yakalandı.

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    İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı.



    Operasyonda başta dolandırıcılık suçlarından aranan 106 kişi gözaltına alındı.




    YAĞMUR ATACAN'A SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Yakalanan şahısları arasında 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Dolandırıcılık suçlarından başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde bir operasyon gerçekleştirildi.

        Yüzlerce personelin katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 106 şahıs yakalandı. Sabah'ta yer alan habere göre, yakalanan 52 kişinin ise dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar olduğu öğrenildi.


        YAĞMUR ATANCAN'A SİLAHLI SALDIRI YAPMIŞTI
        Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan birinin 2014 yılında Pınar Altuğ Atacan'ın oyuncu eşi Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi. Topsız'ın kasten öldürme suçundan aranmasının olduğu ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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