Oyuncu Yağmur Atacan’a silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişileri yakalamaya yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı.
Operasyonda başta dolandırıcılık suçlarından aranan 106 kişi gözaltına alındı.
YAĞMUR ATACAN'A SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şahısları arasında 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'a 'Pınar benim ruh eşim' diyerek silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız'ın da olduğu öğrenildi.