İzmir Torbalı'da dehşet! Beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay mesai sonrası sopalarla darbedildi





Acil Servis'te gözlem altında tutulan Günay, saldırganlar arasında aile sağlığı merkezinde doktor ve sağlık personeliyle tartıştığı için hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğu yönünde ifade verdi.

Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TRAFİKTE, EVDE, SOKAKTA, KAMUDA HER YERDE SAKİN OLALIM"

Hastanede tedavisi süren Günay, saldırı anını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade eden Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.