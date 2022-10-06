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    • Güncel
    • 06.10.2022 17:14
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    • 06.10.2022 17:20
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    Hastane skandalında yeni video ortaya çıktı! Haç çıkartıp kayda aldılar

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan talihsiz kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen Videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “Tamam” diyerek adeta “Yeter” dediği gözler önüne serildi.

    Hastane skandalında yeni video ortaya çıktı

    İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların 79 yaşındaki Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Hastane çalışanlarının Nermin Zeren'e eziyet ettiklerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir kadın hemşire tarafından çekildiği anlaşılan yeni görüntülerde, erkek hemşirenin hasta yatağında yatan Nazmiye Zeren'e özellikle kilise müziği de açarak haç çıkartma hareketi yaptırdığı görülüyor. Zeren'in, erkek hemşirenin direktiflerine çaresizce uyduğu gözledi.

    KİLİSE MÜZİĞİ AÇIP HAÇ ÇIKARTTIRDILAR
    Erkek hemşire, görüntülerin devamında haç çıkarma işlemi yaptırdığı çaresiz kadınla ' Getir işlediğin günahları al buradan at. At. At günahları. Hadi topla günahları elinde. At" dediği görüldü. Videonun sonunda ise yaşlı kadının 'Tamam' dediği erkek hemşirenin ise, "Bugünkü seansımız da bitti" dediği ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel Hastane skandalında yeni video ortaya çıktı! Haç çıkartıp kayda aldılar
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