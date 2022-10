Hastane skandalında yeni video ortaya çıktı! Haç çıkartıp kayda aldılar

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların 79 yaşındaki Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hastane çalışanlarının Nermin Zeren'e eziyet ettiklerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir kadın hemşire tarafından çekildiği anlaşılan yeni görüntülerde, erkek hemşirenin hasta yatağında yatan Nazmiye Zeren'e özellikle kilise müziği de açarak haç çıkartma hareketi yaptırdığı görülüyor. Zeren'in, erkek hemşirenin direktiflerine çaresizce uyduğu gözledi.

KİLİSE MÜZİĞİ AÇIP HAÇ ÇIKARTTIRDILAR

Erkek hemşire, görüntülerin devamında haç çıkarma işlemi yaptırdığı çaresiz kadınla ' Getir işlediğin günahları al buradan at. At. At günahları. Hadi topla günahları elinde. At" dediği görüldü. Videonun sonunda ise yaşlı kadının 'Tamam' dediği erkek hemşirenin ise, "Bugünkü seansımız da bitti" dediği ortaya çıktı.