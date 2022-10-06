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    • Güncel
    • 07.10.2022 06:00
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    • 07.10.2022 06:00
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    Mangır medyasında CHP’nin rezil sağlık üssünü aklama girişimi! "Hastane kapatmak nereden çıktı"

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının, yaşlı kadın hastaya insanlık dışı muamelesi büyük infiale neden olmuştu. Söz konusu Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi CHP’nin hissedar olduğu İş Bankası’nın iştiraki olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine CHP'nin yandaş medyası olayı görmemezlikten gelirken, CHP'nin rezil sağlık üssünü aklama girişimine soyundu. Katıldığı programda mangır Can Ataklı skandal söylemlere imza atarak,"Hastane kapatmak nereden çıktı. Yani hastanenin sahibi özel hastane ama İş Bankası bütün özel hastanelerden çok daha fazla hizmet veren bir hastane, çünkü kar amacı gütmüyor. Şimdi benim buradan anladığım İş Bankasına haddini bildirmek için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Mangır medyadan aklama girişimi

    CHP'nin hissedar olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde sağlıkçıların yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar tüm Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.

    İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VIDEO

    NELER YAŞANMIŞTI
    Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atmaktaydı. Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl verdi.



    Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.



    FALİYETLERİ DURDURULDU
    Başlatılan soruşturmayla Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin yaptıkları incelemeler sonucu rezillik üssünün faaliyetleri durdurulmuştu. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen sorumluların 4'nün ise 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.



    MANGIR MEDYA AKLAMA GİRİŞİMİNE SOYUNDU
    Büyük infiale neden olan olayın arıdan mangır medya CHP'nin rezil sağlık üssünü aklama girişimine soyundu. Katıldığı bir programda skandal söylemlere imza atan mangır Can Ataklı'nın söylemleri pes dedirtti.



        "HASTANE KAPATMAK NEREDEN ÇIKTI"
        "Aşağılık bir davranış, olacak şey değil. Fakat hastane kapatmak nerden çıktı. Yani hastanenin sahibi özel hastane ama İş Bankası bütün özel hastanelerden çok daha fazla hizmet veren bir hastane, çünkü kar amacı gütmüyor. Şimdi benim buradan anladığım İş Bankasına haddini bildirmek için yapılıyor."



        HASTANEYİ NİYE ASKIYA ALIYORSUN KARDEŞİM"
        "Hastaneyi niye askıya alıyorsun kardeşim, onun niye faaliyetini durduruyorsun. Çok şey olursa hastanenin başhekimi hakkında soruşturma açarsın dersin ki; arkadaş senin bu hastanende böyle bir rezalet oluyor onla ilgili açarsın."



        "ÖYLE BİR ŞEY YOK"
        "Bu bölüm yoğun bakım, bu hasta demans hastası yani bilmiyor. Çünkü öyle olsa ertesi gün ziyaretçilere, bunun devamlı ziyaretçileri var, aile var, çocukları var, torunları var yaşlı kadın geliyorlar onu bile anlatamıyor. Yani öyle bir şey yok."



            DİKKAT ÇEKEN İŞ BANKASI DETAYI
            Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



            CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
            İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.



            İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
            Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş. İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış. Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde. Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu. Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                YÖNETİM KURULU
                Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                ÜST YÖNETİM
                Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                    Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                    Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü

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                    Haberler Güncel Mangır medyasında CHP’nin rezil sağlık üssünü aklama girişimi! "Hastane kapatmak nereden çıktı"
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