Mangır medyasında CHP’nin rezil sağlık üssünü aklama girişimi! "Hastane kapatmak nereden çıktı"

CHP'nin hissedar olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde sağlıkçıların yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar tüm Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.
İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VIDEO
NELER YAŞANMIŞTI
Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atmaktaydı. Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl verdi.
Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.
FALİYETLERİ DURDURULDU
Başlatılan soruşturmayla Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin yaptıkları incelemeler sonucu rezillik üssünün faaliyetleri durdurulmuştu. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen sorumluların 4'nün ise 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
MANGIR MEDYA AKLAMA GİRİŞİMİNE SOYUNDU
Büyük infiale neden olan olayın arıdan mangır medya CHP'nin rezil sağlık üssünü aklama girişimine soyundu. Katıldığı bir programda skandal söylemlere imza atan mangır Can Ataklı'nın söylemleri pes dedirtti.