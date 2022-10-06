Mangır medyasında CHP’nin rezil sağlık üssünü aklama girişimi! "Hastane kapatmak nereden çıktı"

CHP'nin hissedar olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde sağlıkçıların yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar tüm Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.



İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VIDEO



NELER YAŞANMIŞTI

Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atmaktaydı. Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl verdi.