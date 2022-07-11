CHP'li İBB yönetimindeki İstanbullu sel faciasında çaresiz kaldı! Esenyurt'ta evleri su bastı

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.