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    • 10.07.2022 20:06
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    • 10.07.2022 20:19
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yandaş FOX TV adeta topa tuttu! Tamamen gözden çıkardılar

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları adeta kaosa hapsetti. Geçmişte yaşanan sel felaketi sırasında Bodrum'da olan kar esaretinde büyükelçilerle buluşan İmamoğlu şimdi de Fethiye'ye gitti. İstanbullu ise sel karşısında çaresiz kaldı. Yaşananların ardından İmamoğlu'nun en büyük yandaşlarından FOX TV de kılıçları İmamoğlu'na karşı çekti. FOX TV'de İmamoğlu adeta topa tutuldu. İşte o anlar...


        Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı. İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

        İŞTE İMAMOĞLU'NUN TATİL YAPTIĞI YER


        Ekrem İmamoğlu İstanbullu kaosla mücadele ederken Muğla'nın Fethiye ilçesinde gününü gün ediyor.

            İMAMOĞLU YANDAŞI FOX TV DE BOMBALADI
            Ekrem İmamoğlu'na yandaşlığı ile bilinen FOX TV yaşanan kaosa rağmen Fethiye'de tatil yapan İmamoğlu'nu adeta topa tuttu.

            İstanbul'daki sel felaketine yer verilen akşam haberlerinde İmamoğlu'na yönelik şu ifadeler kullanıldı:

            Sayın İmamoğlu siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz şu anda tatil yapıyorsunuz keyfiniz yerinde ama İstanbullu huzurlu bir bayram geçirmiyor. Sizin görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz.

                YANİ AİLESİYLE BERABER TATİLDEYMİŞ ESKİDEN YAPTIĞI GİBİ
                İstihbarat şefimiz bizzat yardımcısına bir mesaj attı ve tatilde olduğunu doğruladık. Yani ailesiyle beraber tatildeymiş eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi olduğunda Bodrum'daydı. Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitti. Karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüştü.

                İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BUNU HEP YAPIYOR
                İBB Başkanın ise Muğla'nın tatil beldesi Ferthiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıkmasının ardından İstanbullunun afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının çıktığı tatiller ise şu şekilde:

                *17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

                *24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

                *24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

                *10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıkt.
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                Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yandaş FOX TV adeta topa tuttu! Tamamen gözden çıkardılar
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