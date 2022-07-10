Ekrem İmamoğlu'nu örnek aldı CHP'nin İBB sözcüsü Tarık Balyalı da tatilden tweet attı! AK Parti İl Başkanı'nın İstanbullulara desteği çıldırttı

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

KONUMUNU AÇIK UNUTAN CHP İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERİRKEN YAKALANDI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı!