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    • 10.07.2022 20:07
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    • 10.07.2022 20:20
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    Ekrem İmamoğlu'nu örnek aldı CHP'nin İBB sözcüsü Tarık Balyalı da tatilden tweet attı! AK Parti İl Başkanı'nın İstanbullulara desteği çıldırttı

    İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehri adeta esir alırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz afetlerde olduğu gibi bu afette de tatilde olduğu ortaya çıktı. İBB Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı, felaketi yaşayan İstanbulluların yanında olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi eleştiren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda konumu açık unutan CHP'li ismin İstanbul'da değil tatilde olduğu ortaya çıktı.

    İmamoğlu’nu örnek aldı CHP’li sözcü tatilden tweet attı

    İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

    KONUMUNU AÇIK UNUTAN CHP İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERİRKEN YAKALANDI
    İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı!

    İMAMOĞLU DA TATİLDE
    İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenildi.

    TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı. İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nu örnek aldı CHP'nin İBB sözcüsü Tarık Balyalı da tatilden tweet attı! AK Parti İl Başkanı'nın İstanbullulara desteği çıldırttı
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