İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Şahan Gökbakar'dan: Komedi filminde olur!

İstanbul ve Ankara için günler öncesinden şiddetli sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Etkisini gösteren sağanak yağış özellikle İstanbul'un Esenyurt ilçesinden büyük hasarlara neden oldu.

İSTANBUL'DA FELAKET YAŞANIRKEN İMAMOĞLU YİNE TATİLDE

Evleri ve iş yerlerini su bastı vatandaşlar büyük çaresizlik içerisinde kaldı. Bu sırada gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu ancak onu kimse göremedi. Çalışmaları şehir dışından takip ettiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı.

Daha önce yaşanan felaketleri de tatilde karşılayan Ekrem İmamoğlu'nun bu felakette de tatilini kesip İstanbul'a dönmemesine tepki gösteren isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

"SİNİR BOZUCU YA"

Yaşananların anca komedi filminde olacağını söyleyen Şahan Gökbakar, şunları yazdı: "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş mesela' deyip kahkaha attım. O da 'evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu.. Sinir bozucu ya!"